Dünya üniversiteleri sıralamasında ‘En iyi 500’de 4 Türk var

Londra merkezli uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE), ‘Dünya Üniversite Sıralaması 2026’yı yayınladı. Bu yıl da dünyanın en iyi yükseköğretim kurumu 10 yıldır olduğu gibi Oxford Üniversitesi oldu. Dünya sıralamasında Oxford’u ABD’den Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) ve Princeton Üniversitesi izledi. Geçtiğimiz yıl 3’üncü olan Harvard Üniversitesi ise bu yıl Stanford ile 5’inci sırayı paylaştı. İlk 10 sırada İngiltere ve ABD’deki üniversiteler yer aldı.

109 OKULUMUZ LİSTEDE

THE raporuna göre Türkiye’den listeye giren kurum sayısı arttı. Geçen yıl 91 üniversite ile temsil edilen Türkiye’nin temsil sayısı 109’a yükseldi. Türkiye, Asya kıtasında 128 üniversiteyle listeye giren Hindistan ve 115 üniversiteyle listeye giren Japonya’nın ardından en fazla temsil edilen üçüncü ülke oldu. Bu yılki sıralamalarda Koç Üniversitesi, 301-350 bandına yükselerek Türkiye’nin en yüksek derecesini elde etti. Geçen yıl ilk 400’de yer alan Koç, bu yıl sıralamasını yükseltmiş oldu. Ardından Orta Doğu Teknik ve Sabancı Üniversiteleri 351-400 bandındaki yerlerini korudu. Boğaziçi Üniversitesi ise 601-800 bandından 401-500 bandına yükseldi. Beşinci sıradaki İstanbul Teknik Üniversitesi de 501-600 bandındaki yerini korudu. İlk binde Türkiye’yi temsil eden diğer üniversiteler ise 601-800 bandındaki Bilkent, Kadir Has ve Yıldız Teknik Üniversiteleri ile 801-1000 bandında yer alan Abdullah Gül, Atatürk, Bahçeşehir, Çankaya, Hacettepe, İstanbul Medipol ve Özyeğin Üniversiteleri oldu.

18 ÜNİVERSİTE İLK KEZ

Diğer yandan THE raporuna göre; Kadir Has Üniversitesi 801-1000 bandından ilk 800’e, İstanbul Medipol Üniversitesi 1501+ bandından ve Atatürk Üniversitesi de 1001-1400 bandından ilk 1000’e ilk kez yükseldiler. Böylece üç Türk üniversitesi bugüne kadarki en iyi performanslarını göstermiş oldu. Geçen yıl listede yer almayan Abdullah Gül Üniversitesi de bu yıl ilk 1000’den listeye tekrar girdi. Bunların yanı sıra 18 üniversite sıralamada ilk kez yer aldı ve Türkiye’nin akademik görünürlüğü uluslararası alanda, özellikle uluslararası öğrenciler arasında daha da arttı.

THE KÜRESEL İŞLER DİREKTÖRÜ PHİL BATY: TÜRKİYE İVME KAZANDI

Türkiye, 2026 sıralamasında ortalama puanını 1.59 artırarak büyük ülkeler arasında en yüksek ikinci ilerlemeyi gösterdi. THE’nın verilerine göre Türkiye, özellikle araştırma kalitesi, uluslararası görünürlük ve bilgi transferi alanlarında ilerleme kaydetti. Bu yükseliş, yükseköğretimde giderek daha güçlü bir küresel aktör olunduğunun göstergesi olarak değerlendiriliyor. THE Küresel İşler Direktörü Phil Baty, Doğu Asya’nın hızlı yükselişini ve ABD’nin düşüşünü vurgulayarak şunları söyledi: “Batı’daki köklü kurumlar gerilerken Asya ülkeleri, özellikle Çin, sıralamalarda yükselişini sürdürüyor. Bu trend kalıcı görünüyor. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin de bu dalgayla birlikte ivme kazandığını görüyoruz.”

ODTÜ REKTÖRÜ: HEDEF İLK 100

ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil: “THE 2026 sonuçları, ODTÜ’nün uzun yıllardır kararlılıkla sürdürdüğü akademik mükemmeliyetin ve uluslararası saygınlığın bir kez daha teyididir. 75’inci yılımıza yaklaşırken hedefimiz, ODTÜ’yü dünya üniversiteleri arasında ilk 100’e taşıyarak bilimde, teknolojide ve toplumsal katkıda öncü rolümüzü daha da güçlendirmektir.”



