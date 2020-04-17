Dünya Sanat Günü'nü evde kutladılar

Her yıl 15 Nisan'da kutlanan Dünya Sanat Günü, bu yıl koronavirüs önlemleri kapsamında evlerden farklı etkinliklerle kutlandı. Bilfen Okulları Görsel Sanatlar öğretmenlerinin her yıl öğrencileriyle kutladığı etkinlik, bu sene evlere taşındı. Öğretmenler, 'Bilfenle Evde Sanatla Kal' çağrısı yaptı ve sanat günü kapsamında öğrencilerine çektikleri videolarla günün anlam ve önemini anlattı. Bugün özelinde öğretmenler çektikleri videolarda öğrencilerden bir ressam seçmelerini ve aileleriyle o ressam tablosunu canlandırmalarını istedi. Öğrenciler ise hazırladıkları bu fotoğrafları ve videoları öğretmenleriyle paylaştı. Öğrenciler sanatın ve sanatçının önemini kavrarken aynı zamanda o ressamı tanımış ve o ressamın eserini tanımış oldu.

'GÜNÜNÜZÜ GÜZELLEŞTİREBİLİRSİNİZ'

Herkesin içinde bir sanatçı olduğunu ve evde oldukları bu günlerde çocukların ilgi alanlarını ve yeteneklerini keşfetmeleri için iyi bir fırsat olabileceği düşündüklerini belirten Bilfen Okulları Görsel Sanatlar Bölüm Başkanı Serap Savçın, şunları söyledi:

“Koronavirüs vakaların artışı sosyal hayat kısıtlamalarını da beraberinde getirdi. Bu süreçte evde kalmanın, zorunluluk olmadıkça dışarıya çıkmamanın önemi gerçekten büyük. Virüsün ne zaman biteceğini bilmiyoruz ancak bugünleri keyifli ve verimli bir şekilde geçirebiliriz. Bu kapsamda Bilfen Okulları Görsel Sanatlar Bölümü öğretmenleri olarak öğrencilerimize online eğitimlerinin yanı sıra evde yapabilecekleri sanatsal faaliyetlerle ilgili videolar yayınlayarak evde kendi oyunlarını kurup kendi hayal dünyalarını geliştirmeleri için yol göstermeye başladık” dedi.



