Dünya şampiyonu Klavye Takımı

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Birleşmiş Milletler’e bağlı INTERSTENO Uluslararası Bilgi İşlem ve İletişim Federasyonu tarafından iki yılda bir düzenlenen 54. Bilgisayar Klavye Olimpiyatları, Polonya’nın Katowice şehrinde 13-17 Temmuz tarihleri arasında düzenlendi. 29 ülkenin katıldığı şampiyonanın galibi, Türk Millî Bilgisayar Klavye Takımı oldu. Bakan Tekin, büyük çoğunluğu ortaokul ve lise öğrencilerinden oluşan takımdaki öğrencilerle buluşarak, onları şampiyonada gösterdikleri başarıdan dolayı tebrik etti.

TÜRKÇEYE EN UYGUN F KLAVYE

Diğer yandan Bakan Tekin, F klavye kullanımının yaygınlaşması için MEB’de müsteşarlık yaptığı dönemde birçok projeye destek verdiklerini hatırlatarak yine her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi. INTERSTENO Uluslararası Bilgi İşlem ve İletişim Federasyonu Türkiye Temsilcisi ve Türk Grubu Başkanı Seçkin Köse ise, Türkçeye en uygun klavyenin F klavye olduğunu belirterek bu klavyenin yaygınlaşması için iş birliği yapmaya hazır olduklarını dile getirdi.