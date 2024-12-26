Dünya rekortmeni ‘Yürüyen hesap makinesi’... 5 basamaklı sayıları saniyeler içinde çarpıyor

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Türk Alman Üniversitesi Fen Fakültesi Moleküler Biyoteknoloji Bölümü 4’üncü sınıf öğrencisi Burak Bilgin’in matematiğe duyduğu ilgi erken yaşlarda başladı. Ailesinin ondaki bu yeteneği keşfetmesiyle Bilgin, mental aritmetik, hafıza gibi konular hakkında ortaokul yıllarından itibaren eğitim almaya başladı. O yıllardan beri katıldığı yarışmalarda 6 Türkiye, 1 dünya şampiyonluğu elde etti, 12 Türkiye, 2 dünya ve 1 Avrupa rekoru kırdı. Burak Bilgin, ‘yürüyen hesap makinesi’ ünvanını son olarak 7-9 Kasım tarihlerinde Dubai’de düzenlenen Memoriad 2024 Dünya Mental Spor Olimpiyatları’nda dünya şampiyonu olarak tescilledi. Almanya, ABD, Japonya, Ukrayna, Güney Kore, Hindistan, Moğolistan, Türkmenistan gibi 35 ülkeden 153 katılımcının yer aldığı Memoriad 2024 Dünya Mental Spor Olimpiyatları, uluslararası çapta düzenlenen en büyük organizasyonlardan biri. Türkiye’den Melik Duyar, Amerika Birleşik Devletleri’nden (ABD) Scott Flansburg ve Almanya’dan Prof. Ralf Laue önderliğinde 2008 yılında kurulan bu organizasyon, dört yılda bir dünyanın farklı şehirlerinde gerçekleşiyor. Bu yıl düzenlenen olimpiyatın 5 basamaklı çarpma kategorisinde dünya rekorunu kıran Bilgin, şöyle konuştu:

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“Zihinsel matematik, hızlı okuma ve hafıza alanlarında toplam 12 kategoride düzenlenen bu olimpiyat ilk uluslararası zihin olimpiyatı olma özelliğini taşıyor. Memoriad’ın 2020 yılında yapılması planlanıyordu ancak pandemi nedeniyle bu yıla ertelendi. Ben matematik alanındaki yarışlara katıldım. Bu yarışlar, 10 basamaklı zihinsel toplama, 8 basamaklı zihinsel çarpma, 5 basamaklı sayıların çarpımı ve zihinsel takvimdi. 5 Basamaklı Sayıların 10 set halinde çarpılmasına dayanan ‘5 Basamaklı Zihinsel Çarpma Kategorisi’nde ise 1 dakika 52 saniye olan dünya rekorunu 1 dakika 26 saniyeye indirmeyi başardım. Yani yaklaşık olarak iki tane beş basamaklı sayıyı 8 saniye gibi bir sürede çarptım. Diğer yandan ‘10 basamaklı Zihinsel Toplama Kategorisi’nde 3 dakika 41 saniye ile yine bana ait olan Türkiye rekorunu, Dubai’de 3 dakika 26 saniyeye indirdim.”

RASTGELE TARİHLERİN GÜNÜNÜ ZİHNİNDEN BULUYOR

‘Zihinsel Takvim’ kategorisinde ise 1 dakika içerisinde 1600 ile 2099 yılları arasındaki herhangi bir tarihin gününü aklından bulan Bilgin, “Olimpiyat sırasında bilgisayar tarafından bu yıl aralıklarında rastgele üretilmiş tarihlerin, haftanın hangi gününe denk geldiğini bulmamız isteniyordu. Yarışmada verilen 125 tarihin kaç tanesini doğru şekilde hesaplayabildiğimize bakıldı. Burada 1 dakika içerisinde 52 tarihin gününü doğru bularak Türkiye rekorunu kırdım” dedi.

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Olimpiyata zorlu rakiplerle karşılaştığını söyleyen Bilgin, şöyle devam etti:“Rakiplerimin arasında mental hesaplama alanında dünyanın bir numarası olarak kabul edilen Güney Koreli Jeonghee Lee de vardı. Ayrıca 8 basamaklı sayıları çarpmada eski dünya rekortmeni Kübalı Freddis Reyes Hernandes de rakibimdi. Onlarla birlikte yarışmak benim için çok büyük bir gurur kaynağı oldu. 5 basamaklı çarpma alanında onları geçerek yeni dünya rekoruna sahip oldum. 2014 yılında düzenlenen olimpiyatta kırılan rekorlar Guinness Rekorlar Kitabı’nda yer aldı. Organizasyonun başvuru yapmasının ardından benim dünya rekorumun da kitapta yer almasını bekliyorum.Öte yandan zihinden yapılan bu hesaplamaların eğitimine 5-12 yaş aralığında başlanılması öneriliyor. Ben de 13 yaşındayken bu alanda eğitim almaya başladım. Zaten kendimi bildim bileli her boş zamanımda ya da canım sıkıldıkça aklımdan matematik işlemleri çözerdim. Yani çok erken yaşlardan beri matematiğe karşı büyük bir tutkum vardı. Ailem bana hep karmaşık matematik işlemlerini sorar, ben de hızlıca cevap verirdim. Hatta markete giderken beni yanlarında götürür ve kasaya gitmeden alınan ürünlerin ne kadar tutacağını hesaplattırırlardı. Bu nedenle arkadaşlarım bana ‘ yürüyen hesap makinesi ’ diyordu. Matematik tutkum düzenli çalışmalarla birleşince böyle önemli bir seviyeye ulaştım. Mental aritmetik üzerine uzun yıllar çalıştım. Artık bu benim için yüzmek, koşmak gibi bir spor haline geldi. Boş zamanlarımda kendi kendime zihnimden çarpma, toplama yapıyorum.

BU BAŞARI HENÜZ BİR BAŞLANGIÇ

Gelecekte bilim insanı olmak istiyorum. Mental hesaplama konusunda aldığım eğitimler ve geldiğim seviye de bu hayalime ulaşmam konusunda oldukça işime yarıyor. Örneğin öğrendiklerimi aklımda tutabilme konusunda bu spor çok fayda sağlıyor. Diğer yandan bu başarımın henüz başlangıç olduğunu düşünüyorum. Hem diğer alanlarda dünya rekorunu hem de kendi rekorumu kırmak istiyorum. Hedefim, bu alanda Türkiye’nin adını daha da yukarılara taşımak ve gençlere bu sporu sevdirmek.”