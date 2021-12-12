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Dünya içerisinde yaşadığımız gezegen olarak bilinmektedir. Güneş sistemi içerisinde bulunan bir gezegen olduğunu söylemek mümkündür. Güneş ise gezegenimiz için hem ışık hem de ısı kaynağı olarak ifade edilebilir. Ay ise dünyamızın uydusu olarak bilinmektedir.

Dünya mı Büyük Güneş mi Yoksa Ay mı?

Güneş en büyük yıldız olarak bilinmektedir. Aynı zamanda dünyadan ve aydan da daha büyüktür. Güneşten sonra ise büyüklük sıralamasında dünya yer almaktadır. Son olarak ise en küçüklerinin ay olduğu bilinmektedir.

Dünya- Güneş- Ay

Büyükten küçüğe doğru bir sıralama yapmak gerekirse güneş- dünya- ay şeklinde bir sıralama yapılması doğru olacaktır. Küçükten büyüğe doğru yapılacak olan sıralamada ise ay- dünya- güneş olarak yapılmaktadır.