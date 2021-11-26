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Dünya meseleleri tartışıldı

#İTÜ ETA Vakfı#Doğa Koleji#D’MUN
Dünya meseleleri tartışıldı

Lise öğrencilerinin güncel dünya meselelerini İngilizce olarak tartıştığı 21. d-MUN Konferansı, 16-21 Kasım tarihleri arasında düzenlendi. Konferansta; göçmenlik sorunu, ekonomi ve sosyal gelişim, insan hakları, sağlık, siber güvenlik gibi önemli dünya meseleleri tartışıldı.

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İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji İngilizce bölümü tarafından düzenlenen Doğa Model Birleşmiş Milletler Konferansı d’MUN, lise öğrencilerinin katılımıyla 11. yaşını kutladı. Öğrencilerin üç gün boyunca tamamen İngilizce konuşarak BM delegeleri rolünde dünya meselelerini tartıştıkları bu konferanslar, hem diplomasiyi öğrenmelerine hem de gelecekteki kariyerlerine hazırlanmalarına katkı sağlıyor.

DÜNYA VATANDAŞI OLMANIN İLK ADIMI
Lise öğrencileri d’MUN Model Birleşmiş Milletler konferansında farklı ülkelerin delegelerini İngilizce düzenlenen oturumlarda temsil ediyor, komitelerde güncel konuları tartışır ve araştırırken evrensel duyarlılığa sahip, farkındalıkları yüksek birer dünya vatandaşı olarak yetişiyor. d-MUN Konferansı sonunda öğrenciler Uluslararası geçerliliğe sahip d’MUN Pearson Assured sertifikası almaya hak kazanıyor. 

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#İTÜ ETA Vakfı#Doğa Koleji#D’MUN

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