Dünya Malı Dünyada Kalır atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Bu dünyanın geçici olduğunu ve önemli olan değerlere dikkat edilmesi gerektiğini anlatan en önemli atasözlerinden biridir. O yüzden birçok farklı durumda ve gerektiği zamanlarda dünya malı dünyada kalır atasözü değerlendirilmektedir.

Dünya Malı Dünyada Kalır Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

İnsanlar yaşadığı hayat içerisinde bazı önemli değerleri unutabiliyor. Özellikle bu dünyadan sonraki diğer hayatı ve bu dünyadaki manevi durumları unutabilmektedir. Ancak mal ve mülk, para, şan ve şöhret gibi tüm maddi durumlar bu dünyada kalacaktır. Önemli olan sevgi, aşk, dostluk ve öte dünyayı önemsemektir.

Dünya Malı Dünyada Kalır Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Dünya malı dünyada kalır atasözünün zamanı geldiğinde cümle içerisinde veya tek başına değerlendirebilirsiniz.

‘’Doğru şeylere değer vermiyorsun; unutma ki dünya malı dünyada kalır.’’

Bu şekilde çevrenizdeki insanlara gerçek değerleri anlatabilmek amaçlı dünya malı dünyada kalır atasözünü kullanmanız mümkün.