Dünya Kadınlar Günü’nde eğitime destek

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Darüşşafaka Cemiyeti'nin gelir kaynaklarını kurulduğu günden bu yana kişi, kurum ve kuruluşlardan alınan bağışlar oluşturuyor. Kurum 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde de bir bağış kampanyası başlattı. Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı M. Tayfun Öktem kampanyaya ilişkin şunları söyledi:

"Cemiyetimize ürün, hizmet, gayrimenkul, menkul, vasiyet bağışı yapılabileceği gibi, tüm bağış kampanyalarımızı nakdi olarak desteklemek mümkün. Bağışçılarımız diledikleri miktarda bağış yapabiliyorlar. Bizim için önemli olan, çocuklarımızın aydınlık geleceğine ışık tutmaları; bu yolda bizim hassasiyetimizi, sorumluluğumuzu paylaşmaları. Bu kapsamda bizlere her ay 5 lira da bağış yapan var, 5 bin lira da. Bunun yanında kurumun sürdürülebilirliğini garanti altına alacak düzenli bağışçılık sistemine de çok önem veriyoruz. Bu kapsamda Türkiye'nin önde gelen kurumları da Darüşşafaka'ya destek veriyor. Darüşşafaka Ailesi olarak tüm eğitim sevdalılarına çağrıda bulunuyoruz. Diyoruz ki; 8 Mart Dünya Kadınlar Günü bağışlarınızla anneleri ya da babaları hayatta olmayan çocuklarımızın iyi bir gelecekleri olmasına vesile olabilirsiniz. Tüm bağışları öğrencilerimizin eğitim, beslenme, barınma, kıyafet ve sağlık gibi ihtiyaçlarının karşılanması için kullanıyoruz. Sadece bu dönemde değil, tüm yıl boyunca bizlere ulaştırılan bağışları, hamiyetperver milletimizden aldığımız kaynakları nerelerde kullandığımızı da şeffaflık ilkemiz gereği ilgili mecralarımızdan tüm bağışçılarımızla sürekli paylaşıyoruz."