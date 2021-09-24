Dünya Gezegeni Nasıl Oluştu Ve Kaç Yaşında? Dünya Gezegeninin Özellikleri Ve Güneşe Uzaklığı Hakkında Bilgi

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Dünya, Güneş sistemi içinde yer alan gezegenlerden birisidir. Yüksek enerji kaynağı ile bir yıldız olarak bilinmekte olan güneşin çekimi çevresinde, düzenli bir yörünge üzerinde dönüşüne devam etmektedir. Yaklaşık 3,8 milyar sene önce oluşan Güneş ile birlikte Dünya'nın ise 4,5 milyar sene önce oluştuğu bilinmektedir.

Dünya Nedir?

Dünya gezegeni, Güneş sistemi içinse Güneş'e en yakın olan üçüncü gezegen olup şu anda üstünde hayat ve sıvı su barındırdığı bilinmekte olan tek astronomik cisim olarak kabul edilmektedir. Radyometrik tarihleme ve öbür kanıtlara dayanarak 4,5 milyar seneden öok daha fazla süre önce meydana gelmiştir. Dünya gezegeninin yer çekimi, uzaydaki öbür nesneler ile özellikle Güneş ile ve tek doğal uydusu olan Ay'la etkileşime girmektedir. Dünya gezegeninin Güneş'in çevresindeki yörüngesi 365,256 güneş gün, bir diğer deyiş ile bir yıldız yılı kadar sürmektedir. Bu süre içinde Dünya, kendi ekseninin etrafında 366,265 defa dönmektedir.

Dünya Nasıl Oluşmuştur?

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İnsanlığın ve diğer bütün canlıların evi olarak bilinen Dünya'nın yaklaşık 4,5 milyar yıl kadar öncesine dayanan bir oluşum süreci bulunmaktadır. Özellikle Güneş'ten kopan bir parça ile birlikte yörüngeye bağlanmış olan bu parçanın soğuması üstünden meydana geldiği bilinmektedir. Yalnızca bununla sınırlı olmamaktadır. Güneş sistemi çevresindeki gezegenlerin oluşumlarının tamamlamayı sürdürmekte olduğu o dönem içerisinde ciddi çarpışmalar ortaya çıkmıştır.

Bahsedilen çarpışmalardan birindeyse Güneş'ten kopmuş parça olarak meydana gelen Dünya'nın ilk yapısı, başka parçalar ile çarpışmaya devam ederek birleşmiştir ve büyümesini devam ettirmiştir. Özellikle göktaşı ile çarpışmış olan Dünya'nın oluşumu için buradan pek çok farklı madde ile transferi gerçekleşmiştir. Bunların arasında silikat yapılar, buzlar ve metaller yer almaktadır.

Bu sayede nikel ve ağır demir elementleri ile birlikte Dünya'nın çekirdeği oluşmuştur. Çekirdeğin meydana gelmesinden sonra ise milyarlarca yıl içinde okyanuslar ile birlikte kara parçaları da meydana gelmeye başlamıştır. Özellikle belirli bir dönem içerisinde ağır göktaşı bombardımanı ile birlikte dünyanın biçimi ağır ağır günümüzdeki şekline gelmiştir.

Dünya Gezegeninin Özellikleri Nelerdir?

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Dünya gezegeninin çok sayıda özelliği bulunmaktadır. Bu özellikler ise şu şekilde sıralanmaktadır:

Dünya gezegeni, Güneşe en yakın olan üçüncü gezegendir.

Dünya Uzay'dan mavi renkte görünmektedir.

Dünya atmosferinin içinde % 78 azot, diğer gazlar ve % 21 oksijen bulunmaktadır.

Dünya bir günde 23 saat 56 dakika 4 saniye içerisinde kendi çevresindeki dönüşünü tamamlamaktadır.

Güneş'in etrafındaki dönüşünü 365 gün 5 saat 48 dakika 46 saniyede tamamlamaktadır.

Dünya, kutuplardan basık olarak ekvatordan ise şişkin olacak şekilde bir yapıya sahiptir.

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Dünya’nın tek uydusu ise Ay’dır.

Dünya gezegeninin dönüşü her yüzyıl içinde yaklaşık 17 ms yavaşlamaktadır.

Dünya Şu Anda Kaç Yaşındadır?

Dünya'nın kaç yaşında olduğu konusu sık sık merak edilen konulardan bir tanesidir. Jeologların edindiği ayrıntılı ve geniş bilimsel delillere dayanarak, Dünya gezegenini yaşının yaklaşık olarak 4,54 milyar yıl bir diğer ifade ile 4,54×109 yıl şeklinde olduğuna karar verilmiştir.

Dünya’nın Güneş’e Olan Uzaklığı Ne Kadardır?

Dünya gezegeninin Güneş’e olan uzaklığı yörünge süresince değişmekle birlikte, 2012 tarihinden beri tam olarak 149.597.870.700 metre ya da 149,597 milyon kilometre şeklinde tanımlanmaktadır. Astronomik birim, genel olarak Güneş Sistemi ya da diğer yıldız sistemleri içerisindeki uzaklıkların ölçümünde kullanılmaktadır.