Dünya edebiyatında ilk roman örneği nedir? Dünya edebiyatında ilk romanın yazarı kimdir?

İspanyol yazar Miguel De Cervantes tarafından kalene alınan Don Kişot, dünya edebiyat tarihinde ilk ''modern'' roman olarak kabul edilir. Edebiyatımızdaki ilk romanlar ise şu şekilde sıralanabilir:

1- Namık Kemal - İntibah

2- Şemsettin Sami - Taaşuk-ı Talat ve Fıtnat 3- Mehmet Rauf- Eylül

Dünya Edebiyatında İlk Roman Örneği Nedir?

Dünya Edebiyatında ilk roman örneği Genji'nin Hikayesi adlı kitaptır. Her ne kadar kitabın adında ''hikaye'' kelimesi geçse de bu kitap roman türündeki ilk eser kabul edilir. O dönemde henüz ''roman'' ile ''hikaye'' arasında bir ayrım söz konusu olmadığı için kitap ''Genji'nin Hikayesi'' adıyla yayımlanmıştır.

Japon edebiyatının kült eserleri arasında yer alan Genji'nin Hikayesi, ilk kez 1010 yılında yayımlandı. 18. yüzyılda Avrupalı bir kitap eleştirmeni tarafından keşfedilen kitap daha sonraki yıllarda 30'dan fazla dile çevrildi.

Japon aristokrasisinin günlük yaşamından kesitler sunan kitap toplam 54 bölümden oluşmaktadır. Genji adlı başkarakterin ağzından anlatılan eserde umutsuzluk, karşılıksız aşk ve dünyanın geçiciliği gibi konular işlenmiştir. Diğer romanlardan farklı olarak kitapta yaklaşık 800'e yakın şiire de yer verilmiştir.

Dünya Edebiyatında İlk Romanın Yazarı Kimdir?

Dünya edebiyatında ilk roman örneği olarak kabul edilen Genji'nin Hikayesi adlı kitabın yazarı Murasaki Shibiku'dur. 973 yılında doğan Japon yazarın romanı dışında birçok şiiri de Avrupa dillerine tercüme edilmiştir.