Dünya edebiyatında ilk hikayenin ismi nedir? Dünya edebiyatında ilk hikaye kitabının yazarı kimdir?

Dünya edebiyatında öykü yazarları ve en önemli eserleri şu şekilde sıralanabilir: 1- Anton Çehov - Kara Keşiş 2- Franz Kafka - Taşrada Düğün Hazırlıkları

3- Edgar Keret - Buzdolabının Üstündeki Kız

4- Edgar Allan Poe - Kızıl Ölümün Maskesi

5- Ernest Hemingway - Kazanana Ödül Yok

Dünya Edebiyatında İlk Hikayenin İsmi Nedir?

Dünya edebiyatında ilk hikaye kitabının adı Decameron Öyküleridir. 14. yüzyılda kaleme alınan bu eser toplam 100 hikayeden oluşur. Ortaçağ Avrupası'ndan kesitler sunan bu kitap, yayımlandığı yıldan itibaren dünya genelinde en çok okunan öykü kitapları listesinde yerini almıştır.

15. yüzyılda başta İngilizce, Almanca Portekizce olmak üzere 20'den fazla dile çevrilen kitap, ülkemizde ise ilk kez 1954 yılında yayımlandı. Kitaptaki öykülerden birkaçı İtalyan Yeni Gerçekçilik akımının temsilcilerinden biri olan Pier Paolo Pasolini tarafından sinemaya uyarlandı.

Dünya Edebiyatında İlk Hikaye Kitabının Yazarı Kimdir?

Dünya edebiyatında ilk hikaye kitabının yazarı Giovanni Boccaccio'dur. Erken Rönesans döneminin temsilcileri arasında yer alan Giovanni Boccaccio, 16 Haziran 1313 tarihinde İtalya'nın Certaldo kentinde doğdu. Çocukluğunda iyi bir eğitim gören İtalyan yazar, ilk öykü denemelerini henüz 16 yaşında yazdı.

Yaşadığı dönemde Avrupa'da veba salgınının çıkması nedeniyle sık sık seyahat etmek zorunda kaldı. ''Elegia di Madonna Fiammetta'' adında bir romanı da bulunan Giovanni Boccacio, şiir, eleştiri ve anlatı türünde de eserler yazdı.