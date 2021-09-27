Dünkü nasıl yazılır? TDK'ya göre dünkü kelimesinin doğru yazımı..

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Özellikle hem yazılışı hem de okunuşu üzerinden en çok yazım hatası yapılan kelimeler arasında dünkü sözcüğü bulunmaktadır. Türk Dil Kurumu üzerinden bakıldığı vakit ise bu kelimenin doğru yazılışı öne çıkıyor.



Dünkü Nasıl Yazılır?



Bu kelimenin doğru şekilde ele alınmış hali, ‘Dünkü’ sözcüğü olarak değerlendirilmektedir. Özellikle yazımı ve okunuşu kapsamında çok fazla yanlış yapılan sözcükler içerisinde yer alıyor. İçinde bulunulan günden bir gün öncesini anlatan bu sözcük, yukarıda verildiği gibi doğru şekilde ele alınmalı ve yazılmalıdır.



TDK'ya Göre Dünkü Kelimesinin Doğru Yazımı



Türk Dil Kurumu açısından ele alındığı vakit bu kelime bitişik olarak yazılmalı ve harflere de dikkat edilmelidir.



Dünkü (Doğru)



Dün ki (Yanlış)



Bu şekilde yukarıda olduğu gibi ilk kelime üzerine doğru bir şekilde ele alınabilir ve yazılabilir. Aynı zamanda mutlaka bitişik olarak yazılması gereken kelimeler içerisinde yer alır.