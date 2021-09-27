Dünkü nasıl yazılır? TDK'ya göre dünkü kelimesinin doğru yazımı..

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Eski futbolcu trafikte dehşet saçtı 1 kişi hayatını kaybettiEski futbolcu trafikte dehşet saçtı! 1 kişi hayatını kaybetti#Sezer Öztürk
Pfizer CEOsundan çok konuşulacak aşı açıklamasıPfizer CEO'sundan çok konuşulacak aşı açıklaması#Koronavirüs
Ajax - Beşiktaş maçı sözleri şok etti: 9-0...Ajax - Beşiktaş maçı sözleri şok etti: '9-0...'#Beşiktaş
Erdoğan yargı sistemini rahatlatacak yeniliği duyurdu: Yakında her ilde devreye alıyoruzErdoğan yargı sistemini rahatlatacak yeniliği duyurdu: Yakında her ilde devreye alıyoruz#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Koronavirüs her şeyi sildi Rekor düşüş...Koronavirüs her şeyi sildi! Rekor düşüş...#Koronavirüs
İsimleri tek tek açıkladı Dev şirketlere soruşturmaİsimleri tek tek açıkladı! Dev şirketlere soruşturma#Rekabet Kurumu
Okulda skandal görüntüler Minik öğrenci gözyaşları içinde kaldıOkulda skandal görüntüler! Minik öğrenci gözyaşları içinde kaldı#Konya
HDP ittifak kararını açıkladı Dikkat çeken ifadeler...HDP 'ittifak' kararını açıkladı! Dikkat çeken ifadeler...#HDP
Takı kavgasında damat ile 3 kişiyi vurmuştu Gelinin babası için karar...Takı kavgasında damat ile 3 kişiyi vurmuştu! Gelinin babası için karar...#Trabzon
GRAFİK | Yeni dünyanın teknolojik soğuk savaşı ABD mi önde Çin miGRAFİK | Yeni dünyanın teknolojik soğuk savaşı! ABD mi önde Çin mi? #Teknoloji
Ünlü çiftin duygusal anları... Son zamanlarda biraz üzüldükÜnlü çiftin duygusal anları... 'Son zamanlarda biraz üzüldük'#İpek Açar
Trafikte ölüm, Almanya ve Beşiktaşta skandal Vukuatları bitmiyor...Trafikte ölüm, Almanya ve Beşiktaş'ta skandal! Vukuatları bitmiyor...#Sezer Öztürk
İşine saygı duyan taksiciler dertli... İyi davranınca müşteriler de şaşırıyorİşine saygı duyan taksiciler dertli... 'İyi davranınca müşteriler de şaşırıyor'#Taksici
İngiltere Sağlık Bakanlığı açıkladı İşte aşının 4 yan etkisiİngiltere Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte aşının 4 yan etkisi#Koronavirüs
Şaşırtan savunma O saatte sınavdaydımŞaşırtan savunma! 'O saatte sınavdaydım'#Didem Soydan
HABERLEREğitim Haberleri Sözlük Haberleri

Dünkü nasıl yazılır? TDK'ya göre dünkü kelimesinin doğru yazımı..

#Nasıl Yazılır#Tdk#Dünkü
Dünkü nasıl yazılır TDKya göre dünkü kelimesinin doğru yazımı..

Bitişik mi yoksa ayrı mı yazılıp yazılmayacağı konusunda en çok karıştırılan kelimeler içerisinde dünkü sözcüğü geliyor. Peki, dünkü nasıl yazılır? TDK'ya göre dünkü kelimesinin doğru yazımı üzerine detayları derledik.

Haberin Devamı

Özellikle hem yazılışı hem de okunuşu üzerinden en çok yazım hatası yapılan kelimeler arasında dünkü sözcüğü bulunmaktadır. Türk Dil Kurumu üzerinden bakıldığı vakit ise bu kelimenin doğru yazılışı öne çıkıyor.

Dünkü Nasıl Yazılır?

Bu kelimenin doğru şekilde ele alınmış hali, ‘Dünkü’ sözcüğü olarak değerlendirilmektedir. Özellikle yazımı ve okunuşu kapsamında çok fazla yanlış yapılan sözcükler içerisinde yer alıyor. İçinde bulunulan günden bir gün öncesini anlatan bu sözcük, yukarıda verildiği gibi doğru şekilde ele alınmalı ve yazılmalıdır.

TDK'ya Göre Dünkü Kelimesinin Doğru Yazımı

Türk Dil Kurumu açısından ele alındığı vakit bu kelime bitişik olarak yazılmalı ve harflere de dikkat edilmelidir.

Dünkü (Doğru)

Dün ki (Yanlış)

Bu şekilde yukarıda olduğu gibi ilk kelime üzerine doğru bir şekilde ele alınabilir ve yazılabilir. Aynı zamanda mutlaka bitişik olarak yazılması gereken kelimeler içerisinde yer alır.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Nasıl Yazılır#Tdk#Dünkü