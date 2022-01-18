Dünkü nasıl yazılır? Dünkü kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

Türkçede zaman bildiren kelimelerin ve tamlamaların yazılışları şu şekildedir: 1- Yarınki 2- Bir önceki gün 3- Her Zaman 4- Ertesi Gün 5- Arife 6- Haftalık 7- Günlerce 8- Bazen 9- Sık sık 10- Genellikle
Dünkü Nasıl Yazılır?
Türkçede -ki hem bağlaç hem de ilgi eki olarak kullanılır. Dün kelimesinde yer alan -ki ise ilgi ekidir. Bir olayın bir önceki gün gerçekleştiğini anlatmak için bu sözcük kullanılır. Örnekler: 1- Dünkü olay 2- Dünkü maç
TDK'ya göre bu kelimenin doğru yazılışı aşağıdaki gibidir:
Dünkü
Dünkü Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı
Dünkü kelimesinin doğru yazımı şu şekildedir.
Dünkü - Doğru Kullanım
Dün kü - Yanlış Kullanım
Dün ki - Yanlış Kullanım
Dünkü Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı
1- Dünkü tartışmadan sonra onunla bir daha asla konuşmayacağım.
(Doğru kullanım)
2- Yıldız oyuncu dünki maçta sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.
(Yanlış kullanım)