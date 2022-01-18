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Dünkü nasıl yazılır? Dünkü kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

Dünkü nasıl yazılır Dünkü kelimesinin TDKya göre doğru yazılışı..

Eski Türkçe bir kelime olan dün, Osmanlıca kaleme alınmış metinlerde ''tün'' şeklinde yazılır. Tün kelimesi 16. yüzyıla kadar ''gece'' manasında kullanılmıştır. Dün sözcüğü hem bir önceki gün hem de geçmiş zaman demektir. Örnekler: 1- Dün gece çok yoruldum. (Bir önceki gün) 2- Artık dünü bırakıp sadece ve sadece geleceğe bakmalısın. (Geçmiş zaman) Dünkü nasıl yazılır? Dünkü kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışını örnek cümleler ile birlikte derledik.

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  Türkçede zaman bildiren kelimelerin ve tamlamaların yazılışları şu şekildedir: 1- Yarınki 2- Bir önceki gün 3- Her Zaman 4- Ertesi Gün 5- Arife 6- Haftalık  7- Günlerce 8- Bazen 9- Sık sık 10- Genellikle 

 Dünkü Nasıl Yazılır? 

 Türkçede -ki hem bağlaç hem de ilgi eki olarak kullanılır. Dün kelimesinde yer alan -ki ise ilgi ekidir. Bir olayın bir önceki gün gerçekleştiğini anlatmak için bu sözcük kullanılır. Örnekler: 1- Dünkü olay 2- Dünkü maç 

 TDK'ya göre bu kelimenin doğru yazılışı aşağıdaki gibidir: 

 Dünkü 

 Dünkü Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı 

 Dünkü kelimesinin doğru yazımı şu şekildedir. 

 Dünkü - Doğru Kullanım

 Dün kü - Yanlış Kullanım

 Dün ki - Yanlış Kullanım 

 Dünkü Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı 

 1- Dünkü tartışmadan sonra onunla bir daha asla konuşmayacağım.

 (Doğru kullanım) 

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 2- Yıldız oyuncu dünki maçta sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

 (Yanlış kullanım)

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