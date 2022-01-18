Dünkü nasıl yazılır? Dünkü kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

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Türkçede zaman bildiren kelimelerin ve tamlamaların yazılışları şu şekildedir: 1- Yarınki 2- Bir önceki gün 3- Her Zaman 4- Ertesi Gün 5- Arife 6- Haftalık 7- Günlerce 8- Bazen 9- Sık sık 10- Genellikle

Dünkü Nasıl Yazılır?

Türkçede -ki hem bağlaç hem de ilgi eki olarak kullanılır. Dün kelimesinde yer alan -ki ise ilgi ekidir. Bir olayın bir önceki gün gerçekleştiğini anlatmak için bu sözcük kullanılır. Örnekler: 1- Dünkü olay 2- Dünkü maç

TDK'ya göre bu kelimenin doğru yazılışı aşağıdaki gibidir:

Dünkü

Dünkü Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

Dünkü kelimesinin doğru yazımı şu şekildedir.

Dünkü - Doğru Kullanım

Dün kü - Yanlış Kullanım

Dün ki - Yanlış Kullanım

Dünkü Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- Dünkü tartışmadan sonra onunla bir daha asla konuşmayacağım.

(Doğru kullanım)

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2- Yıldız oyuncu dünki maçta sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

(Yanlış kullanım)