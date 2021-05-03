Dumlupınar Savaşı Tarihi Ve Önemi - Dumlupınar Savaşı Tarafları, Nedenleri Ve Sonuçları Kısaca Bilgi

Başkomutanlık Meydan muharebesi ya da Dumlupınar Savaşı tarih içinde önemli bir yere sahiptir. Bu kazanımların etkili sonuçları ve savaş sırasında büyük kayıplar olmuştur.

Dumlupınar Savaşı Nedir?

Kurtuluş savaşının mücadelesi verildiği sıralarda son demi olarak Dumlupınar Savaşı yapılmıştır. Savaşın kazanılma tarihi 30 Ağustos 1922 iken savaşın başlama tarihi 26 Ağustos 1922’dir. Bu savaş Büyük Taarruz olarak tarihe geçmiş olan Türk-Yunan arasında yapılmıştır.

Tarih de oldukça önemli bir özgürlük mücadelesi ve toprak savunması olan Dumlupınar Savaşı sonrasında Zafer Bayramı ilan edilmiştir. Yıllardır kutlanmakta olan bu bayramın kazanılmasında Türk ordularının İzmir kentine girmesi ile sonlandırılmıştır.

Dumlupınar Savaşı’nın gelişiminde Yunan taraflarının Sakarya Meydan Muharebesi sonrasında Londra’ya gitmesi ve daha çok destek istemesi ile başlamıştır. Bu isteğin reddedilmesi sonrasında Yunan ordusunun mensuplarının Anadolu’ya çekilmesi tehdidi edilmiştir.

Sakarya savaşı sırasında kazanılan zaferin en büyük etkilerinden bir tanesi Türkiye tarafı ve Fransa tarafı arasında yapılan anlaşmadır. Bu anlaşma ile birlikte Fransa, İngiltere ile işbirliği yapmaktan çekilmiş ve Türkiye tarafında yer almıştır.

Fransa’nın aldığı bu tavır ile birlikte karşı tarafın arasında gerginlikler ve anlaşmazlıklar çıkmıştır. Bölge üzerinde hakimiyetini kaybeden bir hal almışlardır. Sevr anlaşmasının daha hafif bir halini dayatmaya çalışılmış ancak TBMM tarafınca reddedilmiştir.

Dumlupınar Savaşı Özeti ve Kısaca Bilgi

Zafer bayramı olarak adlandırılan 30 Ağustos tarihi 1922 yılında Dumlupınar Savaşı’nın kazanılması sonrasında adını almıştır. Bu savaş ile birlikte işgal orduları geri adım atmış ve masa üzerinde Türkiye söz sahibi olmuştur.

Savaş’ın içinde tarafların güçsüzleşmesi ve Fransa, İtalya ile yapılan ateşkes anlaşmaları ile birlikte Ankara güçlü bir konuma gelmiştir. Sakarya mücadelesi ve Dumlupınar Savaşı sonrasında anlaşma masasında istenilenler duyulmamıştır.

Yapılan görüşmeler sonrasında milli mücadelenin kazanılması için ancak ve ancak bunun askeri güçler ile alınacağı kararına varılmıştır. Ve bunun ardından taarruz emri verilmiştir. Dumlupınar Savaşı’nda yapılan bu taarruzla birlikte Türk orduları İzmir’e girmiştir.

Dumlupınar Savaşı Tarihi

30 Ağustos 1922 yılında yapılan savaş, tarihe Büyük Taarruz olarak geçmiştir. Bu savaş öncesinde 15 Eylül 1921 yılında seferberlik duyurulmuş ve asker eksiklikleri tamamlanmıştır. Askerlerin ve ordu ihtiyaçları ise sivillerden ve çeşitli kaynaklardan sağlanmıştır.

Savaşa hazırlık döneminde cephelerin oluşturulması, yiyecek ve içecek ihtiyaçlarının karşılanması ile hazırlık devam etmiştir. Batı cephesinin ihtiyaçları için Sovyetler Birliğinden mali destek alınmıştır. Bu destekle birlikte ordu ihtiyaçları karşılanmıştır.

Dumlupınar Savaşı Kimler Arasında ve Nerede Olmuştur?

Savaşın gerçekleştiği yer olarak Kütahya’nın içinde yer almakta olan Dumlupınar ilçesi yakınlarında olmuştur. Savaşa ismini veren ve ilk taarruzun başladığı yer olarak tarihte yerini almıştır. Mustafa Kemal, Başkomutan olarak savaşı bizzat yönetmiştir.

Dumlupınar Savaşı Tarafları

Türk ve Yunan taraflarınca gerçekleşen Dumlupınar Savaşı neticesinde Türk ordularının İzmir’e Girmesiyle sonlanmıştır. Savaş sırasında Yunan askerleri denize dökülmüştür.

Dumlupınar Savaşı Nedenleri

Savaş öncesinde kazanılan Sakarya Meydan Muharebesi sonrasında gerekli şartlar kabul edilmemiştir. Bunun neticesinde taarruz emri alınarak hür bir milli gaye için kararlar verilmiştir.

Dumlupınar Savaşı Sonuçları

Zafer bayramı olarak adlandırılan ve tarih içinde Türk topraklarından işgalci güçlerin çekilmesine neden olmuştur. Savaş sonrasında masada ve cephede kazanılan değerler, bağımsızlık gibi unsurlar bulunmaktadır.

Dumlupınar Savaşı Önemi

Toprak bütünlüğünün sağlanması ve ülke içindeki işgalci güçler arasında yer alan Yunan ordusunun çekilmesi ile sonuçlanmıştır. Savaş sonrasında topraklar işgalci güçlerden temizlenmiş ve masada kazanımlar elde edilmiştir.