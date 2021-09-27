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Dükkan nasıl yazılır? TDK'ya göre dükkan kelimesinin doğru yazımı..

#Nasıl Yazılır#Tdk#Dükkan
Dükkan nasıl yazılır TDKya göre dükkan kelimesinin doğru yazımı..

Bazı kelimelerin özellikle okunuşu üzerinden yumuşak şekilde ele alınması gerekir. O yüzden sık yapılan yanlış yazım hataları içerisinde bu gelir. Peki, dükkan nasıl yazılır? TDK'ya göre dükkan kelimesinin doğru yazımı üzerine detayları derledik.

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Yumuşak bir okunuşu olması gerektiğinden dolayı, dükkan kelimesi buna bağlı olarak ele alınmakta ve yazılmaktadır.

Dükkan Nasıl Yazılır?

Bu kelimenin doğru yazılışı, ‘Dükkan’ biçiminde ele alınır. Yani daha çok, ‘a’ harfi üzerinde şapka bulunur. Bu şapka sayesinde ele alınan kelime yumuşak bir şekilde okunur ve doğrusu budur. Çarşı ve benzeri yerlerde bulunan, perakende satış yapan zanaat sahiplerinin kullanarak satış yaptığı yerdir.

TDK'ya Göre Dükkan Kelimesinin Doğru Yazımı

Türk Dil Kurumu açısından bakıldığı vakit bu kelimenin doğru yazılışı şapkalı şekilde ele alınmış hali olarak öne çıkar.

Dükkan (Doğru)

Dükkan (Yanlış)

Yukarıda verildiği gibi ilk yazılışı üzerinden, ‘a’ üzerindeki şapka ile beraber ele alınmalı ve bu doğrultuda yazılmalıdır. Aynı şekilde yapılan şapka ile beraber okunuşu da yumuşak bir yapı altında ele alınmalı ve okunmalıdır.

 

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