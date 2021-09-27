Dükkan nasıl yazılır? TDK'ya göre dükkan kelimesinin doğru yazımı..

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Yumuşak bir okunuşu olması gerektiğinden dolayı, dükkan kelimesi buna bağlı olarak ele alınmakta ve yazılmaktadır.



Dükkan Nasıl Yazılır?



Bu kelimenin doğru yazılışı, ‘Dükkan’ biçiminde ele alınır. Yani daha çok, ‘a’ harfi üzerinde şapka bulunur. Bu şapka sayesinde ele alınan kelime yumuşak bir şekilde okunur ve doğrusu budur. Çarşı ve benzeri yerlerde bulunan, perakende satış yapan zanaat sahiplerinin kullanarak satış yaptığı yerdir.



TDK'ya Göre Dükkan Kelimesinin Doğru Yazımı



Türk Dil Kurumu açısından bakıldığı vakit bu kelimenin doğru yazılışı şapkalı şekilde ele alınmış hali olarak öne çıkar.



Dükkan (Doğru)



Dükkan (Yanlış)



Yukarıda verildiği gibi ilk yazılışı üzerinden, ‘a’ üzerindeki şapka ile beraber ele alınmalı ve bu doğrultuda yazılmalıdır. Aynı şekilde yapılan şapka ile beraber okunuşu da yumuşak bir yapı altında ele alınmalı ve okunmalıdır.