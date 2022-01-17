Dükkan nasıl yazılır? Dükkan kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

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Dükkan kelime kökeni Arapça olan bir kelimedir. Anlamı ise satış yeri ve çarşı içinde satışa ayrılmış alan olarak kullanılmaktadır.

Dükkan Kelimesi Nasıl Yazılır?

Dükkan kelimesi Arapça kökenli bir kelime olduğu için içerisinde geçen a harfi daha önceleri şapkalı bir şekilde yazılarak kullanılmaktadır. Geçmişte kullanımı doğru yazım kabul edildiği için dükkan şeklinde yazımı yanlış olarak bilinmektedir. Dükkan kelimesinin doğru yazılışı ise dükkan şeklinde yazılmakta a harfinin üzerine şapka konulmaktadır.

Türk Dil Kurumuna Göre Dükkan Kelimesinin Doğru Yazılışı Nasıldır?

Türk Dil kurumuna göre dükkan kelimesinin doğru yazılışı dükkan şeklinde olmakta fakat a harfinin üzerine şapka konularak yumuşatılmaktadır. Dükkan kelimesi düz olarak okunduğunda Türkçe ünlü uyumuna uymadığı gibi kaba bir söylenişe neden olmaktadır.

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Dükkan kelimesinin doğru yazımında a harfinin üzerine şapka konulması yazım ve okunuşu açısından yumuşak bir söylem oluşmasını sağlamaktadır. Böylelikle kelimenin özü doğru kullanılmaktadır. Dükkan kelimesi okunurken de a harfi daha yumuşak olarak kullanılması ve ses açısından uyum sağlanabilmesi ancak bu şekilde mümkün olmaktadır.