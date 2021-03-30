Dudak Tiryakisi ne demek? Dudak Tiryakisi deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Deyimlerin kullanılması söylenen sözü çok daha etkili bir hale getirir. Bu yüzden hemen hemen her cümlede bir deyim ile karşılaşılması olası bir durumdur. Bu da deyimlerin kullanım alanının ne kadar geniş olduğunu net bir şekilde ortaya koyuyor.

Dudak Tiryakisi Ne Demek?

Dudak tiryakisi özellikle sigara kullanıcıları için kullanılan bir deyim olarak biliniyor. Bu deyim genellikle sigaranın dumanını içine çekmeden dışarıya üfleyen kişileri ifade etmek için kullanılıyor. Bu tür sigara kullanıcılarına dudak tiryakisi deniliyor.

Dudak Tiryakisi Deyiminin Anlamı (TDK)

Dudak tiryakisi deyimi dumanını ciğerine çekmeden sigara içen kişileri ifade ederken kullanılıyor. Sigarayı dudakları arasında tutmaktan hoşlanan kişi olarak da ifade ediliyor.

Dudak Tiryakisi Deyiminin Cümle İçinde Kullanımı

Sigarayı çok içiyorsun dediğimizde dudak tiryakisiyim diyor.