Dudak Tiryakisi ne demek? Dudak Tiryakisi deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Bazı deyimler farklı durumları ifade etmekte zorlanan cümlelere yardımcı olarak kullanılırlar. Bu deyimler derin anlamları ile cümleyi daha etkin bir hale getirerek yeterlilik seviyesini oldukça yüksek tutarlar. Bu deyimlerin anlamlarını bilmekte son derece önemlidir. Bu yüzden en sık kullanılan deyimlerin anlamlarını sizler için derledik.
Deyimlerin kullanılması söylenen sözü çok daha etkili bir hale getirir. Bu yüzden hemen hemen her cümlede bir deyim ile karşılaşılması olası bir durumdur. Bu da deyimlerin kullanım alanının ne kadar geniş olduğunu net bir şekilde ortaya koyuyor.
Dudak Tiryakisi Ne Demek?
Dudak tiryakisi özellikle sigara kullanıcıları için kullanılan bir deyim olarak biliniyor. Bu deyim genellikle sigaranın dumanını içine çekmeden dışarıya üfleyen kişileri ifade etmek için kullanılıyor. Bu tür sigara kullanıcılarına dudak tiryakisi deniliyor.
Dudak Tiryakisi Deyiminin Anlamı (TDK)
Dudak tiryakisi deyimi dumanını ciğerine çekmeden sigara içen kişileri ifade ederken kullanılıyor. Sigarayı dudakları arasında tutmaktan hoşlanan kişi olarak da ifade ediliyor.
Dudak Tiryakisi Deyiminin Cümle İçinde Kullanımı
Sigarayı çok içiyorsun dediğimizde dudak tiryakisiyim diyor.