Dudak Bükmek ne demek? Dudak Bükmek deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Olumsuz anlamda olan deyimlerimizden birisi de "Dudak bükmek" deyimi olmaktadır.

Dudak Bükmek Ne Demektir?

"Dudak Bükmek" deyimi 3 farklı anlamda kullanılmaktadır. Bu anlardan ilki küçümsemek anlamındadır. Deyimin ikinci anlamını ise beğenmemek oluşturmaktadır. "Dudak bükmek" deyiminin son anlamı ise umursamamak olmaktadır.

Dudak Bükmek Deyiminin Anlamı

Üç farklı tanımı olan "dudak bükmek" deyiminin anlamlarını ise kısaca şu şekilde açıklamak mümkün olmaktadır. Deyimin sıklıkla kullanılan ilk anlamı bir kişiyi, bir eşyayı ya da bir durumu küçümsemek olmaktadır. Deyimin ikinci anlamı ise, herhangi bir davranışı, kişi ya da eşyayı beğenmemek olmaktadır. "Dudak bükmek" deyiminin son anlamı ise bahse konu olan şeyin umursanmadığı olmaktadır.

Dudak Bükmek Deyiminin Örnek Cümle İçerisinde Kullanımı

Özenerek ona aldığım hediyeye dudak kıvırdı.

Kendini yükseklerde görür, herkese burun bükerdi.

Herkesin çok severek gittiği filme burun büktü.