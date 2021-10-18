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Dubai hangi kıtada ve yarım kürede yer alır? Dubai hangi dine mensup, hangi dili, alfabeyi ve takvimi kullanıyor

#Dubai#Kıta#Ülke
Dubai hangi kıtada ve yarım kürede yer alır Dubai hangi dine mensup, hangi dili, alfabeyi ve takvimi kullanıyor

Dubai, Arap Yarımadası içerisinde Birleşik Arap Emirliklerini meydana getiren yedi emirlikten bir tanesidir. Emirliğin yönetim şeklini ve kapladığı bütün alanı ifade edebilen Dubai Emirliği'nden; Dubai Şehri tanımlaması ile ayırt edilmektedir. Dubai’nin hangi dili konuştuğunu, para birimini, takvimini ve çok daha fazlasını sizler için derledik.

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Dubai, 1900'lü olan yıllar içerisinde küçük bir balıkçı ve liman kasabası olmaktaydı. 1930'lu yıllarda ise Dünya Genel Ekonomik Krizinin oluşması, Dubai İnci Piyasasını da büyük ölçüde etkilemiş ve çökmesine yol açmıştır. Uzun bir süreden sonra 1969 tarihinde Dubai'de petrolün bulunması ile petrol ihraç süreci başlamıştır.

 Dubai Hangi Kıtada Yer Alır?

 Dubai Asya kıtası üzerinde yer alan bir emirliktir.

 Dubai Hangi Yarım Kürede ve Bölgede Yer Alır?

 Dubai, Kuzey Kutbu'nun yaklaşık 7.197,53 kilometre güneyinde bulunmaktadır. Dubai, 2.810,03 kilometre kuzeyinde bir ekvator olmasından dolayı kuzey yarım kürede yer almaktadır.

 Dubai Hangi Dine Mensup?

 Dubai'de Müslümanlar ile birlikte geniş bir Hindu, Hıristiyan, Sih, Budist, Bahai ve diğer dinlere ait olan topluluklar bulunmaktadır.

 Dubai Hangi Dili Konuşuyor?

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 Emirati yerel olan nüfusu tarafından Arapçanın Körfez lehçesinin konuşulduğu görülmektedir. İngilizce ise ikinci dil olarak konuşulmaktadır.

 Dubai Hangi Alfabeyi Kullanıyor?

 Dubai’de Latin ve Arap alfabeleri kullanılmaktadır.

 Dubai Hangi Takvimi Kullanıyor?

 Dubai, Hicri takvimi kullanmaktadır.

 Dubai Hangi Para Birimini Kullanıyor?

 Dubai para birimi kabul edilen Dirhem ABD dolarına endeksli olmaktadır. Bu sebeple dolar karşısında stabil olan bir kura sahip olmaktadır.

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#Dubai#Kıta#Ülke

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