Düalizm nedir? İkicilik ne demek? Felsefede düalizm akımı hakkında bilgi

Düalizm, TDK sözlüğünde ikicilik anlamına gelen ve Fransızca kökenli olan bir kelimedir. Bunun haricinde maddesel veya metafizik üzerine var olan formların, herhangi bir alanda birine karşı zıt kutupta olması şeklinde de ifade edilebilir. Düalist yapılar, birbirlerine karşı indirgenemeyecek kadar karşıt olan iyi-kötü, doğru-yanlış, kadın-erkek gibi varlıkları ileri sürerken kullanılmaktadır.

Düalizm Nedir?

Düalizm, genellikle birbirine karşı zıt kutuplu olan maddesel döngü içerisinde felsefik ya da dini ilkeler taşıyan bir kavramı yansıtmaktadır. Dini düalizm, inanç sistemi içerisinde yer alan günah-sevap, melek-şeytan gibi mistik var oluşların ruhsal ve ahlaki değerler çerçevesinde kapsanan görüşü temsil etmektedir.

Ahlaki ilkeler üzerinden işlenen iyi ve kötü kavramları hem felsefik, hem de dini bir anlamı kendi içinde taşımaktadır. Bunun haricinde ontolojik düalizmde ise dünya iki ayrı genelleme içerisinde yer almaktadır. Evreni, Konfüçyus öğretilerine karşı tartıştıran, yin ve yang gibi iki karşıt ilke üzerinde birleştiren, Çin felsefesinin özünü ve Taoizm'in özelliklerini barındıran bir birleşendir.

İkicilik Ne Demek?

İkicilik, iki ayrı zıt olgunun taşıdığı farklı anlamları ve temel noktaları işaret etmektedir. Ahlaki düalizm üzerinde iyilik ve kötülüğün inanç boyutunu sergilerken; ontolojik düalizm ise Taoizm ilkelerine ve doğa ikiliğini sembolize etmektedir. Felsefik boyutu üzerinden değerlendirilmeye alınan düalist düşünce ise, varlıkların insan zihninden bağımsız bir şekilde var olduklarını savunurlar. Bu yüzden düalist filozoflar genel olarak, varlığın hem maddesel, hemde düşünsel bir ürün olduğunu söylemektedirler.

Bunun yanı sıra varlıkların tek bir tözden oluştuğu kanısına karşı olan düalizm savunucuları, varlık tözünün en az iki ayrı oluşumdan meydana geldiği hususunu savunmaktadırlar. Düalizm akımı, felsefe ve dini değerler gibi birçok oluşumun açıklanmasını güçlendirmek ve bu ilkelerin öğretilerinden bahsetmek adına kullanılan yöntemlerden biridir.

Felsefede Düalizm Akımı Hakkında Bilgi

Felsefede düalizm akımı, birbirinden bağımsız, iki veya daha birçok tözün varlığından doğan bir anlam içerisinde tanımlanmaktadır. Felsefik alanda ilk düalist öğretiler işleyen filozof, Anaksagoras'tır. Anaksagoras'a göre nus adını verdiği ruh, özde yer alan ruh ile birbirinden kesin bir şekilde ayrılmaktadır. Bu sayede, özdeksel yapının ve ruhun, sınırsız ve de sonsuz bir biçimde birbirinden ayrı kalacağını ifade eder. Başka bir düalist filozof olan Descartes'e göre ise evrende yer alan bütün gerçeklik, özdelik ve birbirine karşı indirgenemeyen ruhi yapı içinde toplanmaktadır. Bu sebeple Descartes, felsefik hayatı boyunca idealist bir tutum sergilemiştir.