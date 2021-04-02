DSÖ bülteni Türk öğrenciden

Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa Bölge Ofisi, COVID-19 tanısıyla hastaneye yatıp, taburcu olan ancak yan etkiler yaşayan hastalara uygun egzersizlerin ve önerilerin yer aldığı İngilizce bir broşür hazırladı. Broşür, Çukurova Üniversitesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon (FTR) Anabilim Dalı’ndaki öğretim üyeleri tarafından Türkçe’ye çevrildi. 'COVID-19 İlişkili Hastalık Sonrasında Rehabilitasyon ve Özyönetim' başlıklı broşürün dizgi düzenleme görevi ise Tarsus Amerikan Koleji’nde giriş başarı bursuyla okuyan 11’inci sınıf öğrencisi Poyraz Güzel’e verildi. Türkçe broşür, “Dizgi-Düzenleme: Poyraz Güzel” bilgisine de yer verilerek, Dünya Sağlık Örgütü’nün internet sitesinde yayınlandı.



3 AYDA HAZIRLANDI

Daha önce de bazı projelerin bilgisayar işlemlerine veya hastalara yönelik hazırlanan videoların hazırlanmasına yardımcı olduğunu belirten Poyraz Güzel:

“Hızlı çalıştığımdan dolayı beni tercih ettiklerini düşünüyorum” dedi. Güzel, broşürün hazırlık sürecini şöyle anlattı:

“Benim projedeki görevim dizgi düzenlemeydi. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon doktorları tarafından hazırlanan çeviri düzyazı olarak bana iletildi. Çevirinin lisans linklerini oluşturarak, hata, taşma ya da basım sıkıntısına yol açmayacak bir şekilde yerleştirilmesinden ve işlenmesinden sorumluydum. Bunu yaparken de broşürün orijinalindeki tasarımını, şekillendirmelerini ve renklerini korumam gerekiyordu. Bu çalışmayı Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği’nin onayıyla gerçekleştirdik. Çevirimizi Creative Commons ile lisansladık, DSÖ Türkiye Bölge Ofisi yetkilisiyle iletişime geçerek DSÖ’nün orijinal sayfasındaki yerimizi aldık. Broşür 3 ayda hazırlandı. Çok titiz olduklarından dolayı bu çalışmayı yaklaşık 20 defa baştan sona okudum ve defalarca yeniden düzenledim. Broşür, DSÖ’nün sitesinde Türkçe dışında Rusça, Ukraynaca, Yunanca, Lehçe ve İtalyanca olarak da yer alıyor.”



TOPLUM YARARINA ÇALIŞACAĞIM

Projenin tamamlanmasına katkı sunduğu için çok mutlu olduğunu ifade eden Poyraz Güzel:

“Bu tarz çalışmalarda izlenmesi gereken doğru adımları öğrendiğim için UNICEF, DSÖ ya da başka bir organizasyona ait bu tarz ticari amaç gütmeyen ancak topluma yararlı olabilecek çeviriler yapmayı düşünüyorum.”