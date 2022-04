Drive 2. Ve 3. Hali Nedir? Drive Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

Haberin Devamı

Örnekler: 1- Driver - Sürücü, şoför

2- Drive Down - Birini araçla bir yere götürmek, eve bırakmak

3- Drive Handle - Araçları ve makineleri çalıştırmaya yarayan çevirme kolu. Drive fiilinin ikinci ve üçüncü zaman halleri nelerdir sizin için örnek cümlelerle birlikte derledik.

Drive kelimesiyle aynı anlama gelen sözcükler şunlardır: 1- Lead

2- Cast Out 3- Extend 4- Stuff

Drive 2. ve 3. Hali Nedir?

İkinci Hali - I ''Drove'' - Sürdüm

Üçüncü Hali - I ''Driven'' - Sürmüştüm

Drive Fiilinin İkinci ve Üçüncü Zaman Halleri ile Örnek Cümleler

İkinci Hali ile Örnek Cümleler

1- I drove for six hours without a break.

Altı saat boyunca hiç mola vermeden araba sürdüm.

2- I've never driven on such a rough road before.

Daha önce hiç bu kadar bozuk bir yolda araba kullanmadım.

Haberin Devamı

Üçüncü Hali ile Örnek Cümleler

1- I driven my father's car for the first time when I was 19.

İlk kez 19 yaşındayken babamın arabasını sürmüştüm.

2- Over and over despite my warning, she driven very fast that night.

Defalarca uyarmama rağmen arabayı o gece çok hızlı sürmüştü.