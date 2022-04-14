Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLEREğitim Haberleri Yabancı Diller Haberleri

Drive 2. Ve 3. Hali Nedir? Drive Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

Drive 2. Ve 3. Hali Nedir Drive Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

Drive kelimesinin ilk anlamı araba sürmektir. Drive sözcüğü isim olarak kullanıldığında karşı konulamayan dürtü, güdü ve içtepi anlamına gelir. Kelime birçok tamlama ve kalıp ifade de kullanılır.

Haberin Devamı

Örnekler: 1- Driver - Sürücü, şoför

 2- Drive Down - Birini araçla bir yere götürmek, eve bırakmak

 3- Drive Handle - Araçları ve makineleri çalıştırmaya yarayan çevirme kolu. Drive fiilinin ikinci ve üçüncü zaman halleri nelerdir sizin için örnek cümlelerle birlikte derledik. 

 Drive kelimesiyle aynı anlama gelen sözcükler şunlardır: 1- Lead

 2- Cast Out 3- Extend 4- Stuff 

 Drive 2. ve 3. Hali Nedir? 

 İkinci Hali - I ''Drove'' - Sürdüm

 Üçüncü Hali - I ''Driven'' - Sürmüştüm 

 Drive Fiilinin İkinci ve Üçüncü Zaman Halleri ile Örnek Cümleler 

 İkinci Hali ile Örnek Cümleler 

 1- I drove for six hours without a break.

 Altı saat boyunca hiç mola vermeden araba sürdüm. 

 2- I've never driven on such a rough road before.

 Daha önce hiç bu kadar bozuk bir yolda araba kullanmadım. 

Haberin Devamı

 Üçüncü Hali ile Örnek Cümleler 

 1- I driven my father's car for the first time when I was 19.

 İlk kez 19 yaşındayken babamın arabasını sürmüştüm. 

 2- Over and over despite my warning, she driven very fast that night.

 Defalarca uyarmama rağmen arabayı o gece çok hızlı sürmüştü.

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!

Herkesin Kim bu dediği adam... Putinin yakın dostu Ukraynanın Karanlıklar Prensi Medvedçuk...

Herkesin 'Kim bu?' dediği adam... Putin'in yakın dostu Ukrayna'nın 'Karanlıklar Prensi' Medvedçuk...

#Viktor Medvedçuk
Artık bunun adı savaş Elon Musk ve Twitter arasında neler oluyor

Artık bunun adı savaş! Elon Musk ve Twitter arasında neler oluyor?

#Elon Musk
Utandıran görüntüler Ücretsiz servis tartışması…

Utandıran görüntüler! Ücretsiz servis tartışması…

#Servis Araçları Yönetmeliği

BAKMADAN GEÇME!

Herkesin Kim bu dediği adam... Putinin yakın dostu Ukraynanın Karanlıklar Prensi Medvedçuk...

Herkesin 'Kim bu?' dediği adam... Putin'in yakın dostu Ukrayna'nın 'Karanlıklar Prensi' Medvedçuk...

#Viktor Medvedçuk
Artık bunun adı savaş Elon Musk ve Twitter arasında neler oluyor

Artık bunun adı savaş! Elon Musk ve Twitter arasında neler oluyor?

#Elon Musk
Utandıran görüntüler Ücretsiz servis tartışması…

Utandıran görüntüler! Ücretsiz servis tartışması…

#Servis Araçları Yönetmeliği