Drive 2. Ve 3. Hali Nedir? Drive Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

Örnekler: 1- Driver - Sürücü, şoför
2- Drive Down - Birini araçla bir yere götürmek, eve bırakmak
3- Drive Handle - Araçları ve makineleri çalıştırmaya yarayan çevirme kolu. Drive fiilinin ikinci ve üçüncü zaman halleri nelerdir sizin için örnek cümlelerle birlikte derledik.
Drive kelimesiyle aynı anlama gelen sözcükler şunlardır: 1- Lead
2- Cast Out 3- Extend 4- Stuff
Drive 2. ve 3. Hali Nedir?
İkinci Hali - I ''Drove'' - Sürdüm
Üçüncü Hali - I ''Driven'' - Sürmüştüm
Drive Fiilinin İkinci ve Üçüncü Zaman Halleri ile Örnek Cümleler
İkinci Hali ile Örnek Cümleler
1- I drove for six hours without a break.
Altı saat boyunca hiç mola vermeden araba sürdüm.
2- I've never driven on such a rough road before.
Daha önce hiç bu kadar bozuk bir yolda araba kullanmadım.
Üçüncü Hali ile Örnek Cümleler
1- I driven my father's car for the first time when I was 19.
İlk kez 19 yaşındayken babamın arabasını sürmüştüm.
2- Over and over despite my warning, she driven very fast that night.
Defalarca uyarmama rağmen arabayı o gece çok hızlı sürmüştü.