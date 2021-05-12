Drenaj Nedir, Neden Ve Nasıl Yapılır? Drenaj Çeşitleri Ve Uygulamaları Hakkında Bilgi

Yapıların suyun olumsuz etkilerinden korunması adına bazı çalışmalara gereksinim duyulmaktadır. Bu sayede yapıların suyun bina üzerinde oluşturabileceği çeşitli etkilerin önüne geçilmesi mümkün hale gelebilmektedir.

Drenaj Nedir?

Suyun doğal veya yapay yollarla binalara zarar vermesinin önüne geçmek adına uzaklaştırılması amacıyla gerçekleştirilen çalışmaya drenaj adı verilmektedir. Bu bakımdan oldukça önemli bir uygulama olma özelliği barındırmaktadır.

Drenaj Neden Yapılır?

Drenaj yaptırımı işleminin gerçekleştirilmesinden sonrasında evlere yahut herhangi bir yapıda suya ait bir zarara rastlanmaması sağlanabilir olmasından dolayı drenaj işlemi gerçekleştirilir. Bunun yanında drenaj ile birlikte yapının dayanıklığı artmakta ve uzun yıllar boyunca dayanması sağlanabilir olmasından dolayı yapılması büyük bir gereksinim olarak karşımıza çıkmaktadır.

Drenaj Nasıl Yapılır?

Drenaj, kuyu açılarak gerçekleştirilen bir uygulamadır. Bu drenaj kuyuları en az 2 metre derinlikte ve ortalama olarak 50×50 santimetrelik boyutta açılır. Kuyunun açılma işleminin gerçekleştirilmesinden sonrasında ise harç kullanılmadan moloz ve taş duvar olarak örülmesi şeklinde gerçekleştirilir. Ardından üzeri betondan yahut sacdan yapılmış olan bir kapak ile kapatılır. Drenaj sağlanması adına gerçekleştirilen bu işlemin uygulanış şekline göre iç ve dış drenaj olarak adlandırılan bir işlem olma özelliği taşımaktadır.

Drenaj Çeşitleri ve Uygulamaları Hakkında Bilgi

İç drenaj ; çoğunlukla dış drenajı işleminin gerçekleştirilmesinin mümkün olmadığı durumlarda yapılan bir drenaj çeşidi olarak karşımıza çıkmaktadır. Yapıların bodrum katlarında gerçekleştirilen bu drenaj çeşidinde, genel yapı itibariyle binanı merkezinin yerine bodrum katının döşemelerinin en az 2 metre derinlikte ve ortalama olarak 50×50 santimetrelik boyutta kuyu açılır.

Kuyunun açılma işleminin gerçekleştirilmesinden sonrasında ise harç kullanılmadan moloz ve taş duvar olarak örülür. Üzerine sac yahut betondan bir kapak kullanılarak kapatılır. Yapım noktasında iç drenaj için ilk olarak yapımı gerçekleştirilen kuyunun üzerine, otomatik olarak çalışan bir su motoru yerleştirilir.

Suyun dökülecek olduğu yere bir ucu bağlanan ve diğer ucu da su motoruyla bağlantılı olacak biçimde drenaj kuyusuna indirilen bir su borusu takılır. Borunun kuyuya indirilmesi esnasında dikkatli olmak çok önemlidir. Su borusunun kuyu tabanına tam değdirilmemesi gerekir. Bunun sağlanabilmesi için ise 15-20 santimetrelik bir boşluk bırakılmak suretiyle uç kısmına da süzgeç takılması gerekmektedir. Böylelikle zeminden sızan su, yapının bodrum katının taban seviyesi üzerinden 40-50 santimetre kadar bir seviyeye yükseldiği esnada su pompası çalışıp biriken bu suyu dışarı atar.

Dış drenaj; iç drenaj iç drenaj uygulamasıyla benzer bir yapıya sahiptir. Bu uygulamanın iç drenaj dan tek farkı ise yapının çevresine yapılıyor olmasıdır. Yapının temel duvarları arasına 50 ile 100 santimetre arasında bir mesafede dışarı yapılan 30-50 santimetre derinlikte bir kanal açılmaktadır.

Açılan bu kanalın tabanına ise 20 cm çapına sahip bir beton yahut kil künkler belirli aralıklarla yerleştirilmektedir. Kanal içerisine ise künk yüksekliğinin yarısında olacak biçimde kil dolgu soldurulması söz konusudur. Bu drenaj uygulamasında yüzeye yakın olan kısımlar ise kum ile doldurulmaktadır.

açılmış olan drenaj kanalında köşe yaptığı kısımlardan, en az 50-50 santimetre olacak biçimde, kanal tabanından ise 15-20 cm aşağı bölgeden başlamak suretiyle bahçe seviyesine kadar yükselmekte olan taş yahut beton bacalar yapılması söz konusudur. En düşük seviye de bulunan künk kanalizasyon gibi yerlere bağlanır ve bu şekilde suyun yapıdan uzaklaştırılmasını sağlar.