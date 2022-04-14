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Draw 2. Ve 3. Hali Nedir? Draw Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

Draw 2. Ve 3. Hali Nedir Draw Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

Draw kelimesinin ilk anlamı, çekmek, karalamak, eskiz çıkarmak ve not almaktır. Drae isim olarak kullanıldığında çekiliş ve beraberlikle sonuçlanan müsabaka anlamına gelir. Bu kelimeden türetilen birçok birleşik isim ve tamlama terim anlamında kullanılır. Örnekler: 1- Drawdown - Med - cezirden sonra suların çekilmesi 2- Drawgear - Atları faytonlara bağlamak için kullanılan koşum takımı. Draw fiilinin ikinci ve üçüncü zaman hallerini örnek cümlelerle birlikte derledik.

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 Cümle içinde draw kelimesinin yerine kullanılabilecek diğer sözcükler şu şekilde sıralanabilir: 1- Pull 2- Absorb 3- Withdraw 4- Hold 5- Write 

 Draw 2. ve 3. Hali Nedir? 

 Draw fiilinin 2. ve 3. hali, aynı şekilde yazılır ve telaffuz edilir. 

 I Drawn it - Onu sürükledim

 I drawn it - Onu sürüklemiştim. 

 Draw Fiilinin İkinci ve Üçüncü Zaman Halleri ile Örnek Cümleler 

 İkinci Hali ile Örnek Cümleler 

 1- You drawn me after you in vain.

 Beni de boş yere arkandan sürükledin. 

 2- I drawn very hard and broke the string.

 Çok sert bir şekilde çektim ve ipi kopardım. 

 Üçüncü Hali ile Örnek Cümleler 

 1- As the horse was both tired and weak, it could not drawn the carriage any longer.

 At hem yorgun hem de zayıf olduğu için faytonu daha fazla çekemedi. 

 2- He drawn the heavy sacks with the tip of the hook.

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 Ağır çuvalları kancanın ucuyla çekmişti.

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