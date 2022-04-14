Draw 2. Ve 3. Hali Nedir? Draw Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

Cümle içinde draw kelimesinin yerine kullanılabilecek diğer sözcükler şu şekilde sıralanabilir: 1- Pull 2- Absorb 3- Withdraw 4- Hold 5- Write
Draw 2. ve 3. Hali Nedir?
Draw fiilinin 2. ve 3. hali, aynı şekilde yazılır ve telaffuz edilir.
I Drawn it - Onu sürükledim
I drawn it - Onu sürüklemiştim.
Draw Fiilinin İkinci ve Üçüncü Zaman Halleri ile Örnek Cümleler
İkinci Hali ile Örnek Cümleler
1- You drawn me after you in vain.
Beni de boş yere arkandan sürükledin.
2- I drawn very hard and broke the string.
Çok sert bir şekilde çektim ve ipi kopardım.
Üçüncü Hali ile Örnek Cümleler
1- As the horse was both tired and weak, it could not drawn the carriage any longer.
At hem yorgun hem de zayıf olduğu için faytonu daha fazla çekemedi.
2- He drawn the heavy sacks with the tip of the hook.
Ağır çuvalları kancanın ucuyla çekmişti.