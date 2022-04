Draw 2. Ve 3. Hali Nedir? Draw Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

Haberin Devamı

Cümle içinde draw kelimesinin yerine kullanılabilecek diğer sözcükler şu şekilde sıralanabilir: 1- Pull 2- Absorb 3- Withdraw 4- Hold 5- Write

Draw 2. ve 3. Hali Nedir?

Draw fiilinin 2. ve 3. hali, aynı şekilde yazılır ve telaffuz edilir.

I Drawn it - Onu sürükledim

I drawn it - Onu sürüklemiştim.

Draw Fiilinin İkinci ve Üçüncü Zaman Halleri ile Örnek Cümleler

İkinci Hali ile Örnek Cümleler

1- You drawn me after you in vain.

Beni de boş yere arkandan sürükledin.

2- I drawn very hard and broke the string.

Çok sert bir şekilde çektim ve ipi kopardım.

Üçüncü Hali ile Örnek Cümleler

1- As the horse was both tired and weak, it could not drawn the carriage any longer.

At hem yorgun hem de zayıf olduğu için faytonu daha fazla çekemedi.

2- He drawn the heavy sacks with the tip of the hook.

Haberin Devamı

Ağır çuvalları kancanın ucuyla çekmişti.