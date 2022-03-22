Dramatik şiir nedir ve özelliklerim nelerdir? Dramatik şiir temsicileri ve örnekleri

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Dramatik ve lirik şiir birçok açıdan benzerlik gösterir. Örneğin her iki şiir türünde de duygular ön plandadır. Muhteviyatı aynı olan manzum eserlerde en ayırt edici unsur üsluptur. Lirik şiirler coşkulu bir tarzla kaleme alınırken dramatik şiirlerde yalın ve belgin bir üslup kullanılır.

Dramatik Şiir Nedir?

Keder, dargınlık, özleme gibi insana has duyguların izlenimci bir anlatım ve pitoresk bir üslupla anlatıldığı şiirlere, dramatik şiir denir.

Dramatik Şiirin Özellikleri Nelerdir?

1- Dramatik şiirlerde, imgeden çok semboller kullanılır. Örneğin sonbahar ve sararan yapraklar ayrılığın sembolüdür. İlkbahar ise doğanın canlanışını ve kavuşmayı simgeler.

2- Bu tür şiirlerde sembollerin kullanılmasının bir diğer nedeni, şiirdeki duygunun okur tarafından hissedilmesini sağlamaktır. Aristoteles, Poetika adlı eserinde bu durumu ''Katharsis'' yani ''Özdeşleşme'' olarak tanımlamıştır.

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3- Dramatik şiirler hem vezin hem de hece ölçüsüyle yazılabilir.

4- Ayrılık acısı, memleket özlemi ve aşk, dramatik şiirlerde en çok işlenen konulardır.

5- Dramatik şiirler yazan anlatımı güçlendirmek için çeşitli söz sanatlarına başvururlar. Bunların başında tezat, tecahül-i arif, istişare, mecaz-ı mürsel ve aliterasyon gelir.

6- Bazı şiirlerde dramatik ve mizahi ögeler birlikte kullanılır. Bu tür manzum eserler kara mizah olarak adlandırılır.

Dramatik Şiir Temsilcileri

Türk Edebiyatında Dramatik Şiir Temsilcileri

1- Hilmi Yavuz

2- İsmet Özel

3- Can Yücel

4- Orhan Veli

5- Enis Batur

6- İsmail Uyaroğlu

7- Ahmet Güntan

8- Ece Ayhan

9- Enis Akın

10- Namık Kemal

11- Ahmet Muhip Dıranas

12- Faruk Nafız Çamlıbel

13- İlhami Bekir

14- Attila İlhan

15- Ülkü Tamer

Dünya Edebiyatında Dramatik Şiir Temsilcileri

1- Hüsrev Hatemi

2- Sohrab Sepehri

3- Charles Baudelaire

4- Salvatore Quasimodo

5- Konstantinos Kavafis

6- Yannis Ritsos

7- David Herbert Lawrence

8- Stevie Smith

9- T. S. Eliot

10- W. B. Yeats

11- Federico Garcia Lorca

Dramatik Şiir Örnekleri

Divan ve Tekke Edebiyatında Dramatik Şiir Örnekleri

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1- Öldüğüm için gussa mı yerem

Ala canımı yine Yaradan

Öldü diyeler kaydım yiyeler

Bir kuş oluban çıkam aradan

Yunus Emre

Yukarıdaki dörtlükte Yunus Emre, ruhun dünyadan ayrılışını ve tüm insanlık alemin ebedi yurdu olan ahirete göç edişini anlatıyor.

2- Zulmet-i ebr ile şebden seçemezler ruzu

Böyle eyyam-ı gamın böyle olur nevruzu

Halvet-i Fenayi

Bu beytin ilk dizesinde bulutların gökyüzünü kararttığı, bu nedenle gece ile gündüzün ayırt edilemediği yazıyor. İkinci mısrada ise karanlık ve gamlı günlerde, insanın ilkbaharın gelişini müjdeleyen nevruzda bile mutluluğu yakalamasının mümkün olmadığı anlatılmaktadır.

Modern Edebiyatta Dramatik Şiir Örnekleri

1- Kim bilir hangi yıldızın

Kısır çöllerinde şimdi

Beyhude hatırlıyoruz

Bu hiç olmamış şeyleri

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Ahmet Hamdi Tanpınar

Mistik şiirin en önemli temsilcilerinden biri olan Ahmet Hamdi Tanpınar, bu dörtlüğünde, bir gün unutulmasına kesin gözüyle bakılan şeylerin, hiç yaşanmamış gibi olacağını vurguluyor.

2- Hamlem zarif, vuruşum hayat

Hilem toy, dönüp kaçışım şiir

Cahit Zarifoğlu

Şair, ilk mısrada hamlesinin can acıtıcı değil zarif, dolayısıyla vuruşunun ölümden değil hayattan yana olduğunu ifade ediyor. Eğretileme sanatının kullanıldığı bu şiirde hilem toy dizesi ile, dürüstlük kastedilmektedir.