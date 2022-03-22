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Dramatik şiir nedir ve özelliklerim nelerdir? Dramatik şiir temsicileri ve örnekleri

#Eğitim#Araştırma#Dramatik Şiir Nedir
Dramatik şiir nedir ve özelliklerim nelerdir Dramatik şiir temsicileri ve örnekleri

Dilimize Yunancadan geçen dramatik kelimesi, acıklı ve elem verici anlamına gelir. Antik Yunan döneminde dram tiyatrosu, trajedi ve komedi türlerinin harmanlanmasıyla ortaya çıkmıştır. Bu tür oyunların giriş kısmında okunan ve oyunu özetler nitelikte olan manzum eserlere didaktik şiir denir. Didaktik şiirin özellikleri örneklerle derledik.

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Dramatik ve lirik şiir birçok açıdan benzerlik gösterir. Örneğin her iki şiir türünde de duygular ön plandadır. Muhteviyatı aynı olan manzum eserlerde en ayırt edici unsur üsluptur. Lirik şiirler coşkulu bir tarzla kaleme alınırken dramatik şiirlerde yalın ve belgin bir üslup kullanılır.

 Dramatik Şiir Nedir?

 Keder, dargınlık, özleme gibi insana has duyguların izlenimci bir anlatım ve pitoresk bir üslupla anlatıldığı şiirlere, dramatik şiir denir.

 Dramatik Şiirin Özellikleri Nelerdir?

 1- Dramatik şiirlerde, imgeden çok semboller kullanılır. Örneğin sonbahar ve sararan yapraklar ayrılığın sembolüdür. İlkbahar ise doğanın canlanışını ve kavuşmayı simgeler.

 2- Bu tür şiirlerde sembollerin kullanılmasının bir diğer nedeni, şiirdeki duygunun okur tarafından hissedilmesini sağlamaktır. Aristoteles, Poetika adlı eserinde bu durumu ''Katharsis'' yani ''Özdeşleşme'' olarak tanımlamıştır.

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 3- Dramatik şiirler hem vezin hem de hece ölçüsüyle yazılabilir.

 4- Ayrılık acısı, memleket özlemi ve aşk, dramatik şiirlerde en çok işlenen konulardır.

 5- Dramatik şiirler yazan anlatımı güçlendirmek için çeşitli söz sanatlarına başvururlar. Bunların başında tezat, tecahül-i arif, istişare, mecaz-ı mürsel ve aliterasyon gelir.

 6- Bazı şiirlerde dramatik ve mizahi ögeler birlikte kullanılır. Bu tür manzum eserler kara mizah olarak adlandırılır.

 Dramatik Şiir Temsilcileri

 Türk Edebiyatında Dramatik Şiir Temsilcileri

 1- Hilmi Yavuz

 2- İsmet Özel

 3- Can Yücel

 4- Orhan Veli

 5- Enis Batur

 6- İsmail Uyaroğlu

 7- Ahmet Güntan

 8- Ece Ayhan

 9- Enis Akın

 10- Namık Kemal

 11- Ahmet Muhip Dıranas

 12- Faruk Nafız Çamlıbel

 13- İlhami Bekir

 14- Attila İlhan

 15- Ülkü Tamer

 Dünya Edebiyatında Dramatik Şiir Temsilcileri

 1- Hüsrev Hatemi

 2- Sohrab Sepehri

 3- Charles Baudelaire

 4- Salvatore Quasimodo

 5- Konstantinos Kavafis

 6- Yannis Ritsos

 7- David Herbert Lawrence

 8- Stevie Smith

 9- T. S. Eliot

 10- W. B. Yeats

 11- Federico Garcia Lorca

 Dramatik Şiir Örnekleri

 Divan ve Tekke Edebiyatında Dramatik Şiir Örnekleri

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 1- Öldüğüm için gussa mı yerem

 Ala canımı yine Yaradan

 Öldü diyeler kaydım yiyeler

 Bir kuş oluban çıkam aradan

 Yunus Emre

 Yukarıdaki dörtlükte Yunus Emre, ruhun dünyadan ayrılışını ve tüm insanlık alemin ebedi yurdu olan ahirete göç edişini anlatıyor.

 2- Zulmet-i ebr ile şebden seçemezler ruzu

 Böyle eyyam-ı gamın böyle olur nevruzu

 Halvet-i Fenayi

 Bu beytin ilk dizesinde bulutların gökyüzünü kararttığı, bu nedenle gece ile gündüzün ayırt edilemediği yazıyor. İkinci mısrada ise karanlık ve gamlı günlerde, insanın ilkbaharın gelişini müjdeleyen nevruzda bile mutluluğu yakalamasının mümkün olmadığı anlatılmaktadır.

 Modern Edebiyatta Dramatik Şiir Örnekleri

 1- Kim bilir hangi yıldızın

 Kısır çöllerinde şimdi

 Beyhude hatırlıyoruz

 Bu hiç olmamış şeyleri

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  Ahmet Hamdi Tanpınar

 Mistik şiirin en önemli temsilcilerinden biri olan Ahmet Hamdi Tanpınar, bu dörtlüğünde, bir gün unutulmasına kesin gözüyle bakılan şeylerin, hiç yaşanmamış gibi olacağını vurguluyor.

 2- Hamlem zarif, vuruşum hayat

 Hilem toy, dönüp kaçışım şiir

  Cahit Zarifoğlu

 Şair, ilk mısrada hamlesinin can acıtıcı değil zarif, dolayısıyla vuruşunun ölümden değil hayattan yana olduğunu ifade ediyor. Eğretileme sanatının kullanıldığı bu şiirde hilem toy dizesi ile, dürüstlük kastedilmektedir.

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