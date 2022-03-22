Dramatik şiir nedir ve özelliklerim nelerdir? Dramatik şiir temsicileri ve örnekleri

Dramatik ve lirik şiir birçok açıdan benzerlik gösterir. Örneğin her iki şiir türünde de duygular ön plandadır. Muhteviyatı aynı olan manzum eserlerde en ayırt edici unsur üsluptur. Lirik şiirler coşkulu bir tarzla kaleme alınırken dramatik şiirlerde yalın ve belgin bir üslup kullanılır.
Keder, dargınlık, özleme gibi insana has duyguların izlenimci bir anlatım ve pitoresk bir üslupla anlatıldığı şiirlere, dramatik şiir denir.
Dramatik Şiirin Özellikleri Nelerdir?
1- Dramatik şiirlerde, imgeden çok semboller kullanılır. Örneğin sonbahar ve sararan yapraklar ayrılığın sembolüdür. İlkbahar ise doğanın canlanışını ve kavuşmayı simgeler.
2- Bu tür şiirlerde sembollerin kullanılmasının bir diğer nedeni, şiirdeki duygunun okur tarafından hissedilmesini sağlamaktır. Aristoteles, Poetika adlı eserinde bu durumu ''Katharsis'' yani ''Özdeşleşme'' olarak tanımlamıştır.
3- Dramatik şiirler hem vezin hem de hece ölçüsüyle yazılabilir.
4- Ayrılık acısı, memleket özlemi ve aşk, dramatik şiirlerde en çok işlenen konulardır.
5- Dramatik şiirler yazan anlatımı güçlendirmek için çeşitli söz sanatlarına başvururlar. Bunların başında tezat, tecahül-i arif, istişare, mecaz-ı mürsel ve aliterasyon gelir.
6- Bazı şiirlerde dramatik ve mizahi ögeler birlikte kullanılır. Bu tür manzum eserler kara mizah olarak adlandırılır.
Dramatik Şiir Temsilcileri
Türk Edebiyatında Dramatik Şiir Temsilcileri
1- Hilmi Yavuz
2- İsmet Özel
3- Can Yücel
4- Orhan Veli
5- Enis Batur
6- İsmail Uyaroğlu
7- Ahmet Güntan
8- Ece Ayhan
9- Enis Akın
10- Namık Kemal
11- Ahmet Muhip Dıranas
12- Faruk Nafız Çamlıbel
13- İlhami Bekir
14- Attila İlhan
15- Ülkü Tamer
Dünya Edebiyatında Dramatik Şiir Temsilcileri
1- Hüsrev Hatemi
2- Sohrab Sepehri
3- Charles Baudelaire
4- Salvatore Quasimodo
5- Konstantinos Kavafis
6- Yannis Ritsos
7- David Herbert Lawrence
8- Stevie Smith
9- T. S. Eliot
10- W. B. Yeats
11- Federico Garcia Lorca
Dramatik Şiir Örnekleri
Divan ve Tekke Edebiyatında Dramatik Şiir Örnekleri
1- Öldüğüm için gussa mı yerem
Ala canımı yine Yaradan
Öldü diyeler kaydım yiyeler
Bir kuş oluban çıkam aradan
Yunus Emre
Yukarıdaki dörtlükte Yunus Emre, ruhun dünyadan ayrılışını ve tüm insanlık alemin ebedi yurdu olan ahirete göç edişini anlatıyor.
2- Zulmet-i ebr ile şebden seçemezler ruzu
Böyle eyyam-ı gamın böyle olur nevruzu
Halvet-i Fenayi
Bu beytin ilk dizesinde bulutların gökyüzünü kararttığı, bu nedenle gece ile gündüzün ayırt edilemediği yazıyor. İkinci mısrada ise karanlık ve gamlı günlerde, insanın ilkbaharın gelişini müjdeleyen nevruzda bile mutluluğu yakalamasının mümkün olmadığı anlatılmaktadır.
Modern Edebiyatta Dramatik Şiir Örnekleri
1- Kim bilir hangi yıldızın
Kısır çöllerinde şimdi
Beyhude hatırlıyoruz
Bu hiç olmamış şeyleri
Ahmet Hamdi Tanpınar
Mistik şiirin en önemli temsilcilerinden biri olan Ahmet Hamdi Tanpınar, bu dörtlüğünde, bir gün unutulmasına kesin gözüyle bakılan şeylerin, hiç yaşanmamış gibi olacağını vurguluyor.
2- Hamlem zarif, vuruşum hayat
Hilem toy, dönüp kaçışım şiir
Cahit Zarifoğlu
Şair, ilk mısrada hamlesinin can acıtıcı değil zarif, dolayısıyla vuruşunun ölümden değil hayattan yana olduğunu ifade ediyor. Eğretileme sanatının kullanıldığı bu şiirde hilem toy dizesi ile, dürüstlük kastedilmektedir.