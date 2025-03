Down Sendromlu bireylerin iş hayatına katılması için neler yapılabilir?

Haberin Devamı

Ancak down sendromluların iş ve sosyal hayata katılması, onların kendilerini değerli hissetmelerine ve sosyal becerilerini geliştirmelerine yardımcı olabiliyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Safiye Sunay Yıldırım Doğru, dünya genelinde down sendromlu bireylerin iş gücüne katılımlarının düşük olduğunu belirterek onların bu konuda desteklenmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Prof. Dr. Doğru, hürriyet/eğitim sayfasında kaleme aldığı yazısında down sendromlu bireylerin iş ve sosyal hayata katılmasının neden önemli olduğunu madde madde sıralıyor.

