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Down Sendromlu bireylerin iş hayatına katılması için neler yapılabilir?

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#Prof. Dr. Safiye Sunay Yıldırım Doğru#Konuk Yazar#Down Sendromlu Birey
Down Sendromlu bireylerin iş hayatına katılması için neler yapılabilir
Oluşturulma Tarihi: Mart 19, 2025 12:16

Down sendromu, 21’inci kromozomunun fazladan bir kopyasına sahip olunduğu, toplamda 46 yerine 47 kromozomun bulunduğu genetik bir farklılık. Bu durum, bireylerin gelişimsel ve fiziksel süreçlerini de etkileyebiliyor.

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Ancak down sendromluların iş ve sosyal hayata katılması, onların kendilerini değerli hissetmelerine ve sosyal becerilerini geliştirmelerine yardımcı olabiliyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Safiye Sunay Yıldırım Doğru, dünya genelinde down sendromlu bireylerin iş gücüne katılımlarının düşük olduğunu belirterek onların bu konuda desteklenmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Prof. Dr. Doğru, hürriyet/eğitim sayfasında kaleme aldığı yazısında down sendromlu bireylerin iş ve sosyal hayata katılmasının neden önemli olduğunu madde madde sıralıyor.

Prof. Dr. Safiye Sunay Yıldırım Doğru’nun yazısını okumak için tıklayın.

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#Prof. Dr. Safiye Sunay Yıldırım Doğru#Konuk Yazar#Down Sendromlu Birey

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