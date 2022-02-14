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Dow teorisi nedir? Dow teorisi örnekleri ve eksiklikleri hakkında bilgiler

#Araştırma#Eğitim#Dow Teorisi
Dow teorisi nedir Dow teorisi örnekleri ve eksiklikleri hakkında bilgiler

Finansal alanda sürekli kullanılan teorilerden biri Dow teorisidir. Borsa üzerine açılan Wall Street Journal Gazetesi ile birlikte oluşturulmuştur. Dow Teoisi nedir, ilkeleri nelerdir ve örnekleri hakkında araştırmalarda bulunduk. Ayrıca Dow Teorisi neden önemlidir ve eksiklikleri hakkında detayları derledik.

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Yaklaşık 1900 yılında geliştirilen Dow Teorisi hakkındaki geliştirmeler 1902 yılından sonra arttı. 1929 yılında gazetelerde Dow Teorisi hakkında yazılar paylaşıldı.

 Dow Teorisi Nedir?

 Dow, günümüzde bilinen en eski teknik analiz yöntemlerinden biridir. 1900 yılında geliştirilen bu teori, o dönemlerde ulaşılması zor olan hisse senedi bilgilerinin bir gazetede yayımlanmasıyla başladı. Charles Dow'un geliştirdiği bu teoride amaç hisse senetlerinin geleceğini tahmin etmek değildi. Genel bir ekonomi yorumu oluşturmak ve güncel ekonomik olayların göstergesi haline getirmekti.

 Dow Teorisine göre piyasada sürekli ve aynı anda yaşanan üç farklı durum vardır. Birincisi, günlük yaşanan küçük hareketler; ikincisi, 2 veya 4 haftalık zaman diliminde yaşanan hareketler; üçüncüsü, en az 4 yıllık dalgalanmalar olarak kabul edilen ana hareketlerdir. Bu teoriler 1902 yılında Charles Dow'un ölümünden sonra daha kapsamlı hale gelmiş ve geliştirilmiştir.

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 Dow Teorisi İlkeleri Nelerdir?

 6 temel değer üzerine kurulan Dow Teorisi, bu ilkelerle birlikte var olmaktadır. Birinci ilkeye göre endeksler piyasada var olan her şeyi yorumlamak için kullanılabilir. İkinci ilke, piyasada var olan üç temel trendi esas alır. Ana trendlerin oluşmasına neden olan 3 aşamaysa Dow Teorisi'nin üçüncü ilkesi olarak kabul edilir.

 Dow Teorisine göre endeksler birbiriyle ilişkili olduğu için birbirini doğrulamak zorundadır. Bu durum dördüncü temel ilke olarak kabul edilir. Beşinci ilkede işlem hacimlerinin trendleri onaylaması gerektiği belirtilir. Son ilkedeyse kesin bir dönüş sinyali görülene kadar trendin aynı kalacağını gösterir.

 Dow Teorisi Örnekleri Nelerdir?

 Ekonomiyi yorumlamak için oldukça önemli olan Dow Teorisi oldukça geniş alanlarda kullanılabilir. Bunların başında sermayeler ve yatırımlarla ilgili modellemeler gelir. Bütçe dengesi oluşturmak üzere Dow Teorisi'nden yardım alınabilir. Ayrıca hisse senetleri, kripto paralar, döviz işlemleri, altın ve gümüş yatırımlarında da Dow Teorisi kullanılabilir.

 Kısa, orta ve uzun vadeler hakkında araştırma yaparken Dow Teorisi'ni kullanmak daha gerçekçi sonuçlar verir. Ülkeler hakkında yapılan araştırmalarda, ekonomik kıyaslamalarda, trendleri inceleme esnasında kullanılabilir. Hem kişisel hem de şirket bütçelerini dengeleme konusunda Dow Teorisi'nin ilkelerinden yardım alınabilir.

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 Dow Teorisi Neden Önemlidir?

 Teknik analiz yaparken sonuçların birbiriyle uyumlu olması oldukça önemlidir. Piyasayla uyumsuz sonuçlar elde etmek yapılan teknik analizi başarısız kılar. Bu nedenle Dow Teorisi'ni bilmek ve kullanabilmek teknik analizlerin daha doğru sonuçlar vermesini sağlar. Yakın vadedeki piyasa hareketlerini yok sayarak trendin asıl yönünü belirlemek ve pozisyon alabilmek amacıyla Dow Teorisi kullanılabilir.

 Dow Teorisi'nin asıl amacı doğru pozisyonun nerede olduğunu fark ettirmek ve yatırımları başarılı kılmaktır. Trendlerin doğru yorumlanmasını sağlayarak piyasanın yöneleceği alanı erkenden görebilmeyi sağlar. Bu nedenle yatırımların doğru yerlere yapılmasında önemli bir rol oynar.

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 Dow Teorisi Eksiklikleri Hakkında Bilgi

 Sürekli geliştirilen ve pek çok ekonomik teorinin temelini oluşturan Dow Teorisi'nin bazı eksiklikleri bulunur. Bunların başında, hisselerin ve kıymetli parçaların fiyat davranışını açıklayamamasıdır. Yine de teknik analizlerde kullanıldığında gerçeğe çok yakın sonuçlar getirdiğinden dolayı kullanılan teoremlerden biridir.

 Bir teknik analizin yapılmasını sağlayan en önemli durum arz ve talebi belirleyebilmektir. Dow Teorisi de arz talep konularını temel aldığından dolayı pek çok teorinin temelinde bulunur. Ancak fiyat hareketlerinin ilerleyeceği yönü tahmin edemediğinden dolayı gelecek trendler konusunda yanılmalara sebep olabilmektedir.

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#Araştırma#Eğitim#Dow Teorisi

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