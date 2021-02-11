Dostun Attığı Taş Baş Yarmaz atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Kültürümüzde insanlar dostluğa çok önem verirler. Bu sebeple bu konuyla alakalı olarak pek çok atasözü vardır. Dostun attığı taş baş yarmaz atasözü de bu amaçla kullanılmış olan atasözlerinden biridir. Dostun yaptığı bir davranışın insanı kıramayacağı anlatılmaktadır.

Dostun Attığı Taş Baş Yarmaz Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Dostların söylediği acı sözler insanların kırılmasına ve üzülmesine sebep olmaz. Çünkü dostumuzu ailemizden biri gibi görürüz. Aile içinde her ne kadar sorunlar yaşansa da gün sonunda her şey tatlıya bağlanır. Dostlukta da durum böyledir. Dostun attığı taş baş yarmaz atasözü de bu amaçla söylenmiştir.

Dostun Attığı Taş Baş Yarmaz Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Sana kırgın ya da dargın değilim. Dostun attığı taş baş yarmaz.