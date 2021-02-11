Dostun Attığı Taş Baş Yarmaz atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Türkçede her konu ile alakalı bir atasözü mutlaka vardır. Atasözleri adeta Türk kültürünün bir parçası haline gelmiştir. İnsanlar sıklıkla bu atasözlerini cümle içinde kullanırlar. Dostun attığı taş baş yarmaz atasözü de sıklıkla kullanılmaktadır. İçeriğimizde dostun attığı taş baş yarmaz atasözü ne demek, dostun attığı taş baş yarmaz atasözünün cümle içinde kullanımı nasıldır? İşte, tüm detaylar.
Kültürümüzde insanlar dostluğa çok önem verirler. Bu sebeple bu konuyla alakalı olarak pek çok atasözü vardır. Dostun attığı taş baş yarmaz atasözü de bu amaçla kullanılmış olan atasözlerinden biridir. Dostun yaptığı bir davranışın insanı kıramayacağı anlatılmaktadır.
Dostun Attığı Taş Baş Yarmaz Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?
Dostların söylediği acı sözler insanların kırılmasına ve üzülmesine sebep olmaz. Çünkü dostumuzu ailemizden biri gibi görürüz. Aile içinde her ne kadar sorunlar yaşansa da gün sonunda her şey tatlıya bağlanır. Dostlukta da durum böyledir. Dostun attığı taş baş yarmaz atasözü de bu amaçla söylenmiştir.
Dostun Attığı Taş Baş Yarmaz Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı
Sana kırgın ya da dargın değilim. Dostun attığı taş baş yarmaz.
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