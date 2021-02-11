Dostluk Başka Alışveriş Başka atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

İnsanların hayatlarının belli alanları arasına hudut çizmek de atasözlerinde sıkça karşılaşılan bir durumdur. Böylece atasözleri, hayatın zorlayıcı olabilecek kimi kısımlarını bir sözün kalıp gerçekliğine dayandırarak daha kolay ifade edilebilir ve anlaşılabilir hale getirir. Özle hayat ile iş hayatları arasındaki geçişkenliğe bir sınır çizmek için de Türkçede "Dostluk başka alışveriş başka" gibi bir atasözü mevcuttur.

Dostluk Başka Alışveriş Başka Ata Sözünün Anlamı

Bu sözle ifade edilmek istenen, kişiler arasındaki arkadaşlık, dostluk gibi ilişkilerin iş hayatlarındaki standart gerekleri göz ardı etmeyi gerektirmediğidir. Yani arada dostluk da olsa, dost olmayan herhangi bir kimseye iş içinde nasıl muamele ediliyorsa, dosta da o şekilde muamele edilmesi gerekir.

Dostluk Başka Arkadaşlık Başka Ata Sözünün Örnek Cümle İçinde Kullanımı (TDK)

Arkadaşız diye bu malı ederinden daha ucuza satamam, dostluk başka alışveriş başka.