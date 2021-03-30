Dostlar Alışverişte Görsün deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

"Dostlar alışverişte görsün" deyimi günlük dilde kendisine oldukça yer bulmuş deyimlerimizden birisi olmaktadır.

Dostlar Alışverişte Görsün Ne Demektir?

"Dostlar alışverişte görsün" deyiminin iki farklı tanımı bulunmaktadır. Bu tanımlardan ilki; ele alınan bir işi aslında yapmayıp yapıyor gibi gözükmek olmaktadır. "Dostlar alışverişte görsün" deyiminin ikinci tanımı ise; samimiyetten uzak olan ve ikiyüzlü insanlar için olmaktadır.

Dostlar Alışverişte Görsün Deyiminin Anlamı

"Dostlar alışverişte görsün" deyiminin sıklıkla kullanılan anlamı aslında bir işi yapmıyorken, sırf işi yapıyor desinler diye yalandan iş yapmaktır. Deyiminin ikinci anlamı ise aslında bir insana iyi davranmak isteyen kişilerin sırf çevresindeki insanlar iyi insan desinler diye iyi davranmaları olmaktadır.

Dostlar Alışverişte Görsün Deyiminin Örnek Cümle İçerisinde Kullanımı

Annesi ev işlerinde yardım istemesin diye ders çalışıyormuş gibi yapıyordu. Asıl amacı dostlar alışverişte görsündü.