Dostlar Alışverişte Görsün atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

"Dostlar alışverişte görsün" atasözü uyanıkların ipliğini açığa çıkaran bir söz olmaktadır.

Dostlar Alışverişte Görsün Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Bazı insanlar yapmaları gereken işleri layıkıyla yapmazlar. Ancak yine de layıkıyla yapmış gibi gösterirler. İşte bu durumlarda bu kişilere "dostlar alışverişte görsün" atasözü söylenmektedir. Atasözünün bir diğer kullanım şekli ise iş yapıyor gibi görünmek için boş boş ortalıkta dolanan veya yapıyormuş gibi davranan kişiler için olmaktadır.

Kısacası "Dostlar alışverişte görsün" atasözü iş yapıyor gibi görünüp de yapmayan ve bu davranışları diğer insanları kandırmak için sergileyenler için kullanılmaktadır.

Dostlar Alışverişte Görsün Atasözünün Cümle İçerisindeki Kullanımı

Annesinin ısrarı ile temizlik yapan Akın, dostlar alışverişte görsün diye temizliği yaptı.

İş yerimizde sadece müdür geldiğinde çalışıyormuş gibi yapan kişiler var. Biz bu kişilere dostlar alışverişte görsün takımı diyoruz.

Bütün mevlit boyunca ortada dolandı durdu ama elinde getirmek için hiç tabak görmedi. Onun yaptığı dostlar alışverişte görsündü.