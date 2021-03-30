MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖNEğitim
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim Haberleri Sözlük Haberleri Deyimler ve Anlamları Haberleri Dosta Düşmana Karşı ne demek? Dosta Düşmana Karşı deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
GeriDeyimler ve Anlamları Dosta Düşmana Karşı ne demek? Dosta Düşmana Karşı deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Deyimler ve Anlamları
Haber Giriş: 30.03.2021 - 02:34 | Son Güncelleme:

Dosta Düşmana Karşı ne demek? Dosta Düşmana Karşı deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dosta Düşmana Karşı ne demek? Dosta Düşmana Karşı deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

En merak edilen ve internet üzerinden de araştırılan deyimler içerisinde dosta düşmana karşı deyimi geliyor. Peki, dosta düşmana karşı ne demek? Dosta düşmana karşı deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK) hakkında merak edilenler.

Dışarıya karşı gösterilmesi gereken doğru davranışları anlatmak için genelde dosta düşmana karşı ifadesi kullanılır. Aynı zamanda bu deyim bir uyarı bağlamında da değerlendirilmektedir.

 Dosta Düşmana Karşı Ne Demek?

 Dosta düşmana karşı deyimi elaleme karşı düşmanı sevindirmemek ve dostu da üzmemek şekilde anlatılmaktadır. Genel halk tabiri ile millete kendini güldürmemek ya da çevreye rezil olmamak şeklinde ifade edilebilmektedir.

 Dosta Düşmana Karşı Deyiminin Anlamı (TDK)

 Türk dil kurumuna bakıldığı zaman dosta düşmana karşı deyimi, dostu üzmemek ve düşmanı sevindirmemek için elaleme karşı durulması gereken davranış anlatmaktadır. Bu tabir üzerinden cümle içerisinde veya tek başına kullanmak mümkündür.

 Dosta Düşmana Karşı Örnek Cümle İçinde Kullanımı

 İhtiyaç duyulduğu zaman dosta düşmana karşı deyimi cümle içerisinde rahatlıkla kullanılabilir.

 ‘’Hadi bakalım bizi bu konuda dosta düşmana karşı utandırma.’’

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi