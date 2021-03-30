Dosta Düşmana Karşı ne demek? Dosta Düşmana Karşı deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Dışarıya karşı gösterilmesi gereken doğru davranışları anlatmak için genelde dosta düşmana karşı ifadesi kullanılır. Aynı zamanda bu deyim bir uyarı bağlamında da değerlendirilmektedir.

Dosta Düşmana Karşı Ne Demek?

Dosta düşmana karşı deyimi elaleme karşı düşmanı sevindirmemek ve dostu da üzmemek şekilde anlatılmaktadır. Genel halk tabiri ile millete kendini güldürmemek ya da çevreye rezil olmamak şeklinde ifade edilebilmektedir.

Dosta Düşmana Karşı Deyiminin Anlamı (TDK)

Türk dil kurumuna bakıldığı zaman dosta düşmana karşı deyimi, dostu üzmemek ve düşmanı sevindirmemek için elaleme karşı durulması gereken davranış anlatmaktadır. Bu tabir üzerinden cümle içerisinde veya tek başına kullanmak mümkündür.

Dosta Düşmana Karşı Örnek Cümle İçinde Kullanımı

İhtiyaç duyulduğu zaman dosta düşmana karşı deyimi cümle içerisinde rahatlıkla kullanılabilir.

‘’Hadi bakalım bizi bu konuda dosta düşmana karşı utandırma.’’