Dost Kara Günde Belli Olur atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Günlük yaşamda ya da birçok farklı yerde dost kara günde belli olur atasözü yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu hem bir insan için hem de herhangi bir durum adına değerlendirilebilir.

Dost Kara Günde Belli Olur Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

İnsanlar mutlu olduğu zaman etrafında pek çok insan olabilir. Fakat gerçek bir dost kişi kötü bir duruma düştüğü zaman da daima yanında olur. Ona destek verir ve onun sorunlarını dinleyerek çare üretmeye çalışır. O yüzden gerçek bir dost kişi kötü bir duruma düştüğü zaman anlaşılır.

Dost Kara Günde Belli Olur Cümle İçinde Kullanımı

Dost kara günde belli olur tek başına kullanılması ile beraber, aynı zamanda cümle içinde de değerlendirilebilmektedir.

‘’Gördün mü bak dost kara günde belli olur.’’