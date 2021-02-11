Dost İle Ye İç Alışveriş Etme atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Özellikle dostlar ve arkadaşlar ile neler yapılması ya da neler yapılmaması gerektiğine çok dikkat edilmelidir. Bunu dost ile ye iç alışveriş etme atasözü en iyi şekilde anlatmaktadır.

Dost ile Ye İç Alışveriş Etme Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Dostlarla en güzel muhabbetler yapılabilir ve yemekler yenebilir. Ancak söz konusu bir çıkar ilişkisi olduğu zaman, o vakit dostluklar bozulabilir. O yüzden mutlaka dostlar ile alışveriş yapmamak ve birtakım maddi işlere girmemek gerekir. Böylece dostluklar bozulmadan hayat boyu en güzel şekilde devam edilebilir.

Dost ile Ye İç Alışveriş Etme Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Dost ile ye iç alışveriş etme atasözünün gerekli olduğu zamanlarda cümle içerisinde değerlendirebilirsiniz.

‘’Sevdiğin arkadaşlarını kaybetmek istemiyorsan, dost ile ye iç alışveriş etme.’’