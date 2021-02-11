Dost Dostun Eyerlenmiş Atıdır atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Atasözlerinden biri olan dost dostun eyerlenmiş atıdır sözü günlük konuşmalarda da kullanılan atasözlerinden yalnızca bir tanesidir. Atasözlerinin anlamları Türk Dil Kurumu tarafından belirlenmiştir. Bazen kullanılan atasözlerinin gerçek anlamı bilinmez bu noktada TDK sözlüğüne bakmakta fayda vardır. Dost dostun eyerlenmiş atıdır atasözünün anlamı bazı kişilerce tam olarak bilinmemektedir.

Dost Dostun Eyerlenmiş Atıdır Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Gerçek bir dost arkadaşının sıkışık olduğu, zor durumda olduğu zamanda yardıma koşmaya, arkadaşı için birçok zorluğa göğüs germeye hazır olmalıdır.

Dost Dostun Eyerlenmiş Atıdır Ataözünün Örnek Cümle İçinde Kullanımı

Arkadaşım Ahmet, en zor günlerimde yanımda olduğu için ona teşekkür ettiğimde “dost dostun eyerlenmiş atıdır” ben senin, sen de benim dostumsun dedi.

Babam askerlik anılarını anlatırken yaşadıkları her zorlukta birbirlerini hiç bırakmayan arkadaş grubu için, dost dostun eyerlenmiş atıdır demişti.