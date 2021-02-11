Dost Dostun Ayıbını Yüzüne Söyler atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Dostların uyarıcı sözleri konusunda birçok farklı atasözü bulunmaktadır. Gerçek dostluğu anlatan başka bir atasözü ise dost dostun ayıbını yüzüne söyler cümlesi olduğunu söylemek mümkün. İşte dost dostun ayıbını yüzüne söyler atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (Tdk) hakkında detayları derledik.
Her insanın hayatında güvenebileceği ve sırlarını paylaşacağı bir dostu vardır. Bu dostlar hem iyi hem de kötü günde her daim gerçekleri söyler. Bu gerçekleri anlatabilmek için ise dost dostun ayıbını yüzüne söyler atasözü kullanılır.
Dost Dostun Ayıbını Yüzüne Söyler Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?
Gerçek bir dost insanın arkasından konuşmaz. Daha doğrusu gerçekleri direkt olarak en iyi arkadaşının yüzüne söyler. Böylece onu gerçeklerle yüzleştirir ve hata yapmasını engeller. Bu konuda ise dost dostun ayıbını yüzüne söyler atasözü öne çıkmaktadır.
Dost Dostun Ayıbını Yüzüne Söyler Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı
Dost dostun ayıbını yüzüne söyler atasözünü cümle içinde kullanabilir ve gerekli zamanlarda en iyi arkadaşını uyarabilirsiniz.
‘’Bu söylediğim için bana kızmaman gerekir; sonuçta dost dostun ayıbını yüzüne söyler.’’
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