Dost Başa Bakar Düşman Ayağa atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Dost başa bakar düşman ayağa atasözü bir insanın dostunun veya düşmanının hangi tavır içinde olduğunu, bunları nasıl seçebileceğimizi anlatmaktadır. Dost sırttan vurmaz.

Dost Başa Bakar Düşman Ayağa Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Dost başa bakar düşman ayağa atasözü TDK' da açıklanarak tanımlanmıştır. Şu şekilde tanımlanmıştır: Temiz giyinip kuşanmak hem dost, hem de düşman için ehemmiyet göstermektedir. Bu durum bizlerin başını her daim yukarıda görmek isteyen dostlarımızı mutlu edecek, ayağımızın kaymasını, düşmemizi bekleyen düşmanlarımızı ise üzecektir. Dostlar konuşurken açık alın ile dostlarının yüzüne bakarlar. Bu nedenle dostu veya düşmanı seçerken dikkatli olunması gerekir.

Dost Başa Bakar Düşman Ayağa Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Bu atasözünün cümle içinde kullanımına şu şekilde örnek verebiliriz: Dostunu düşmanını dost başa bakar düşman ayağa düsturunu belleyerek seçmen en doğrusu olur.