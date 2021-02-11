Dost Ağlatır Düşman Güldürür atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

"Dost ağlatır düşman güldürür" atasözü her ne kadar mantık hatası varmış ya da yanlış söylenmiş izlenimi verse de atalarımız bu özlü sözü söyleyerek bizlere nasihatlarda bulunmuştur.

Dost Ağlatır Düşman Güldürür Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

İlk başta yanlış söylendiği düşünülen bir atasözü gibi olsa da "dost ağlatır düşman güldürür" atasözünün Türk Dil Kurumu'nca açıklaması şu şekilde olmaktadır. İnsanların dost dediği ve dost olarak gördüğü kişilerden gelen eleştiriler veya sözler her ne kadar kötü olsa da ve insanları ne kadar kırsa da onların iyilikleri için söylenmektedir.

Düşmanların söylediği sözler ise insanların ruhlarını okşasa da onların iyilikleri için olmamakta, tam tersine söylenenler kişileri güldürse de onların kötülükleri için söylenmektedir.

Dost Ağlatır Düşman Güldürür Atasözünün Cümle İçerisinde Kullanımı

Çocukluktan beri arkadaşı olan Gülben'in söyledikleri çok ağır gelmiş bu sebeple görüşmüyorlar. Ona dost ağlatır düşman güldürür diye tavsiye verdim ama beni pek dinlemedi.