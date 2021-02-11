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Atasözleri ve Anlamları
Haber Giriş: 11.02.2021 - 03:47 | Son Güncelleme:

Dost Acı Söyler atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

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Dost Acı Söyler atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
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En güzel ve en anlamlı atasözleri içerisinde dost acı söyler cümlesi gelir. Özellikle insanlara doğruları gösterebilmek amaçlı en güzel atasözlerinden biridir. İşte dost acı söyler atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK) hakkında merak edilenler.

İnsanlar bazen sevdikleri kişilere bir şeyleri anlattıktan sonra, dost acı söyler cümlesinin kullanır. Bu özel ve güzel atasözü durumun ne kadar önemli olduğunu göstermek amaçlı değerlendirilir.

 Dost Acı Söyler Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

 Bazen insanlar yanlış davranışlar yapabilir ya da yanlış kararlar verebilir. İşte böyle durumlarda en iyi dostlar devreye girer. Acı da olsa bir şekilde en iyi dostlar gerçekleri söyler. Çünkü onlar sevdiği insanların iyiliklerini düşünür.

 Dost Acı Söyler Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

 Dost acı söyler atasözü cümle içerisinde günlük yaşamda çok sık kullanılır. Siz de bu atasözünü sevdiğiniz insana doğru gösterebilmek için kullanabilirsiniz.

 ‘’Her ne kadar bana kızsan bile bunu bilmen gerekir; sonuçta dost acı söyler ama bu senin iyiliğin için.’’

 Bu şekilde evde tek başına ya da cümle içerisinde dost acı söyler atasözünün kullanabilirsiniz.

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