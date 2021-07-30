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Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 30.07.2021 - 17:39 | Son Güncelleme:

Dört üniversite için rektör ilanı

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Dört üniversite için rektör ilanı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), dört üniversite için rektör adaylığı başvuru ilanı yayınladı.

YÖK’ten Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İzmir Bakırçay Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'ne rektör ataması yapılacak.

30 Temmuz’da başlayan rektörlük başvuruları 13 Ağustos Cuma günü mesai saati bitimine kadar devam edecek.

Adaylar, başvuruları bizzat veya postayla Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına yapılabileceği gibi, " rektoraday@yok.gov.tr" adresine elektronik posta yoluyla da yapılabilir.

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