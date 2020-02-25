Dört küçük öğrenci dünya matematiğinin zirvesinde

Derince’de özel bir okulda eğitim gören 2’nci sınıf öğrencisi sekiz yaşındaki Aymina Turmuş, matematik öğretmeni Cansu Gökçenin organizasyonuyla katıldığı Kanada merkezli Uluslararası Caribou Matematik Yarışması’nda kendi kategorisinde dünya şampiyonları arasına girdi. Toplam altı aşamadan oluşan yarışmanın üçüncü aşamasında sorulan dokuz sorunun tamamını doğru yanıtlayan Aymina, dünyanın çeşitli yerlerinden yarışmaya katılan 7 bin 328 öğrenci arasından birinciliği kazandı. Aymina Turmuş, soruların biraz zor olduğunu belirterek, “Sorular azıcık zordu. Tek tek geçtim. Öğretmenim dünya şampiyonu olduğumu söyleyince ilk önce şaşırdım. Sınava çalışarak hazırlandım. Evde çalışıyordum. Test kitaplarımdan çözüyordum. Bir de tahtada yapıyordum” dedi.

Ayminanın başarısının diğer öğrencileri de olumlu yönde etkilediğini söyleyen Cansu Gökçe şunları söyledi:

“Kanada merkezli bir sınav bu. Bilgisayar ortamında internet üzerinden yapılıyor. Sorularımız İngilizce matematik soruları. Altı aşamadan oluşuyor bu sınav. Eylülde ilk aşamasından başladık. Üçüncü aşamasında da Aymina tüm sorulara doğru cevap vererek dünya birinciliğini elde etti. Şu an üç aşamamız daha var. Sınavımız mayısta sonuçlanacak. İnşallah diğer aşamalarda da aynı başarıyı devam ettirir diye ümit ediyoruz. Tabii ki ben de böyle zorlu bir sürecin ardından böyle bir başarı elde edince onun kadar mutlu oldum ve gururlandım. Bu başarı diğer çocukları da çok etkiledi. Matematik dersi olduğu için çocuklar bu tarz yarışmalara karşı önyargılılar. Kendi içlerinden birinin böyle bir başarı elde edebilmesi onları da çok teşvik etti. Seneye belki de sınava girme oranımız çok daha fazla artacak. O açıdan çocukların hepsinde olumlu sonuçlar aldık. “

ZİRVEYENİN ORTAKLARI KAYSERİ VE İZMİR’DEN

ODTÜ Geliştirme Vakfı Kayseri Okulları 2’nci sınıf öğrencisi Nilüfer Şimşek de İngilizce düzenlenen matematik yarışmasında şampiyon olmayı başardı. Şimşek, “Sınav hem eğlenceli hem de zordu. Yarışmada birinci olacağımı hayal edemedim ama çok keyifliydi. Birinci olduğuma çok sevindim. Çözdüğüm test kitapları bana yardımcı oldu. Çalışmalarım boşa gitmediği için de mutluyum. Ailem de çok mutlu oldu ve istediğimi alacaklarını söyledi” dedi.

Okulun müdürü Kemal Nakipoğlu da 20 öğrencisinin bu yarışma sonunda sertifika aldığını, Nilüfer Şimşek’in ise dünya birincisi olduğunu söyledi. Türkiye’den dört öğrencinin kendi kategorisinde dünya şampiyonu olduğunu belirten Nakipoğlu, şöyle devam etti:

“Kanada merkezli Brock Üniversitesi’nin yılda altı kez düzenlediği yarışmaya okulumuzdan 20 çocuğumuz İngilizce olarak katıldı. Bu yarışmanın özelliği, çocukların gelişimini izleyip takip edebilmek. Bizim 2’nci sınıf kategorisindeki kızımız da dünya birincisi oldu. Biz bunu bize gelen sertifikayla biliyoruz. Düşünün ki ilkokul 2’nci sınıf öğrencisi İngilizce olarak matematik problemlerini oturup online olarak hiçbir destek almadan çözüyor. Öğrencilerimizin başarısıyla gurur duyuyoruz. Bu başarı, okulun vizyonuna da yakıştı” diye konuştu

Sınavda öğrencilerin kesinlikle destek almadığını belirten Nakipoğlu, “Bu sınavda öğrencilerimiz için şifre alıyoruz. Öğrencilerin koordinatör öğretmenleri var. Okulda yapılan bu sınav için öğrenci tek başına bir sınıfa girip okuldaki bilgisayarla 60 dakikalık süre içerisinde Kanada’da gibi sınava girmiş oluyor. İngilizce sunulan soruyu, verilen metinden anlayarak ona göre çözüm üretiyor. Dolayısıyla ciddi bir yarışma. Önceki yıllarda da öğrencilerim, katıldıkları fen bilgisi ve yabancı dil yarışmalarında dünya birinciliği ve ikinciliği elde etti.

Aynı yarışmada İzmir’den iki öğrenci daha birinciliğe ulaştı. Özel Yeşeren Ortaokulu’ndan Ayşe Ebrar ve Kemalpaşa Merkez Atatürk İlkokulu’ndan Elanur Akıncı.

ULUSLARARASI CARIBOU MATEMATİK YARIŞMASI HAKKINDA

Öğrencilerin matematiği severek yapmalarını ve problem çözmeye yönelik keyifli vakit geçirmelerini amaçlayan Kanada merkezli organizasyon, internet ortamında, dünya çapında yarışma düzenleniyor. Yılda altı kez 12 kategoride düzenlenen yarışma, İngilizce, Fransızca ve Farsça yapılıyor. Türkiye’den yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler, bu dillerden birini seçiyor.