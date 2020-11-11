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Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 11.11.2020 - 09:56 | Son Güncelleme:

Dört ile milli eğitim müdürü  

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Dört ile milli eğitim müdürü  
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Milli Eğitim Bakanlığı’na atama kararları Resmi Gazete'de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, dört ile milli eğitim müdürü atandı. İllere atanan isimler şöyle:
Bilecik Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Mustafa Sami Akyol,
Kırklareli Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Hüseyin Kalkan,
Zonguldak Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Yalova Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun,
Yalova Milli Eğitim Müdürlüğüne Abdülaziz Yeniyol getirildi.

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