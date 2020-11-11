Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, dört ile milli eğitim müdürü atandı. İllere atanan isimler şöyle:

Bilecik Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Mustafa Sami Akyol,

Kırklareli Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Hüseyin Kalkan,

Zonguldak Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Yalova Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun,

Yalova Milli Eğitim Müdürlüğüne Abdülaziz Yeniyol getirildi.