Dört ile milli eğitim müdürü
Milli Eğitim Bakanlığı’na atama kararları Resmi Gazete'de yer aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, dört ile milli eğitim müdürü atandı. İllere atanan isimler şöyle:
Bilecik Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Mustafa Sami Akyol,
Kırklareli Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Hüseyin Kalkan,
Zonguldak Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Yalova Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun,
Yalova Milli Eğitim Müdürlüğüne Abdülaziz Yeniyol getirildi.
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