Dört Halife dönemi gelişmeleri nelerdir? Dört Halife dönemi tarihi, özellikleri ve olayları

Hz. Ali'nin Küfe'deki bir camide namaz kılarken öldürülmesinden sonra halifelik Emevi Devletine ve Muaviye'ye geçmiştir.

Dört Halife Dönemi Gelişmeleri Nelerdir?

1- Hz. Ebu Bekir Dönemi - Tarihi, Özellikleri ve Olayları

Tarihi: 632 - 634

Hz. Ebu Bekir, ilk Müslüman olan sahabelerden biridir. Dürüstlüğü nedeniyle kendisine es-Sıddık lakabı verilmiştir. Hicret esnasında Mekkeli müşriklerin saldırısından korunmak için Hz. Muhammed ile birlikte mağaraya sığınmıştır. Bu nedenle diğer lakabı, mağara arkadaşı anlamına gelen yar-ı gardır.

Hz. Ebubekir döneminde yaşanan en önemli gelişmelerden biri Kuran-ı Kerim'in mushaf haline getirilmesidir. Bu sayede, Kuran'ı Kerim'i okuyan Müslümanların ve hafızların sayısı hızla artmıştır. Peygamber efendimizin vefatından sonra zekat vermeyi reddedenler, peygamberlik iddiasında bulunanlarla ve dinden dönenlerle birleşerek Müslümanlara savaş açmıştır.

Bahreyn ve Yemen'de toplanan büyük bir kalabalık, namaz kılıp oruç tutacaklarını ancak zekat vermeyeceklerini söylemiştir. Hatta bazıları daha da ileri giderek, kendilerinden zekat alındığı takdirde Hz. Muhammed'in mezarını bozacaklarını ifade etmiştir. Tarihe Ridde Savaşları olarak geçen bu savaşlarda yaklaşık 30.000 kişi hayatını kaybetmiştir.

Hz. Ebubekir'in halife olduğu 2 yıllık dönemde, Suriye ve Irak fethedilmiş, İslam hızla yayılmaya devam etmiştir. 634 yılında Hz. Ebubekir hastalanmış ve vefat etmeden önce yerine Hz. Ömer'i halife olarak atamıştır.

2- Hz. Ömer Dönemi - Tarihi, Özellikleri ve Olayları

Tarihi: 634 - 644

Hz. Ömer'in lakabı doğru ile yanlışı, Hak ile batılı ayırt eden anlamına gelen Faruk'tur. Her zaman doğrudan ve haklıdan yana olan Hz. Ömer'in döneminde İslamiyet altın çağını yaşamış ve milyonlarca insan Müslüman olmuştur. Halifelik dönemindeki en önemli olaylardan biri Kudüs'ün fethidir.

Hz. Ömer, 10 yıllık halifelik döneminde onlarca medrese, çeşme ve cami yaptırmıştır. Zengin ile fakir arasındaki farkı en aza indirmek için toprak sahibi olanlardan vergi almıştır. Hayatı boyunca İslamiyet'in yayılması için mücadele eden Hz. Ömer, 31 Ekim 644 tarihinde, sabah namazını kılarken hançerlenerek öldürülmüştür.

Hz. Ömer'den sonra yerine Hz. Osman geçmiştir.

3- Hz. Osman Dönemi - Tarihi, Özellikleri ve Olayları

Tarih: 644 - 656

Toplam 12 yıl boyunca halifelik yapan Hz. Osman'ın lakabı, iki nur sahibi anlamına gelen Zilkurneyn'dir. Dönemindeki en önemli gelişmelerden biri İran'ın tamamen fethetmesi ve Kıbrıs'ın vergiye bağlanmasıdır. Hz. Osman'ın halife olduğu dönemde fethedilen diğer ülkeler ise sırasıyla şöyledir: Trablusgarp, Tunus ve Rodos.

İlk İslam donanması da Hz. Osman zamanında kurulmuştur. 656 yılında öldürülen Hz. Osman'ın yerine 4. ve son büyük halife olan Hz. Ali geçmiştir.

4- Hz. Ali Dönemi - Tarihi, Özellikleri ve Olayları

Tarihi: 656 - 661

Çocuk yaşta İslamiyet'i seçerek ilk Müslümanlardan biri olan Hz. Ali'nin lakabı, haydar-ı kerrardır. Haydar-ı Kerrar, dönüp dönüp vuran aslan anlamına gelir. İslam tarihinde ''ilk fitne'' olarak kayıtlara geçen Cemel Vakasında Hz. Aişe ile karşı karşıya gelmiştir. Hz. Ali savaşı kazanmış olmasına rağmen Hz. Aişe'ye esir muamelesi yapılmamasını emretmiştir.

Hz. Ali'nin halife olduğu yaptığı diğer savaşlar ise şunlardır: Sıffin Savaşı, Nehrevan Savaşı.