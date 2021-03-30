Dört Elle Sarılmak ne demek? Dört Elle Sarılmak deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Dört elle sarılmak deyimi, kişinin yapacağı bir işe büyük bir önem vermesi ve özen göstermesi şeklinde ifade edilebilir. Siz de dört elle sarılmak deyiminin kullanım şeklini ve ne anlama geldiğini hazırlamış olduğumuz yazımızı okuyarak öğrenebilirsiniz.

Dört Elle Sarılmak Deyimi Ne Demek?

Dört elle sarılmak deyimi, yapılacak olan işe sahip çıkarak ve özen göstererek yapıldığını ifade eden bir deyimdir. Yapılacak işlerin önemsenerek yapılması ve değer verilerek yapılmasını anlatan bir deyimdir.

Dört Elle Sarılmak Deyiminin Anlamı Nedir? (TDK)

Dört elle sarılmak deyimi, yapılan işe önem verilerek yapıldığını ifade etmek için kullanılan bir deyimdir.

Dört Elle Sarılmak Deyiminin Örnek Cümle İçinde Kullanımı

Yeni girdiği işe dört elle sarılarak çalışıyor.