MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖNEğitim
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim Haberleri Sözlük Haberleri Deyimler ve Anlamları Haberleri Dört Elle Sarılmak ne demek? Dört Elle Sarılmak deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
GeriDeyimler ve Anlamları Dört Elle Sarılmak ne demek? Dört Elle Sarılmak deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Deyimler ve Anlamları
Haber Giriş: 30.03.2021 - 02:31 | Son Güncelleme:

Dört Elle Sarılmak ne demek? Dört Elle Sarılmak deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dört Elle Sarılmak ne demek? Dört Elle Sarılmak deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Dört elle sarılmak deyimi çok fazla kullanılmakta olan deyimler arasında yer almaktadır. Özellikle de kullanıldığı anlam bakımından mecazlı bir anlamda kullanılmakta olan bir deyimdir. Siz de dört elle sarılmak deyimini duyduğunuz zaman ne demek olduğunu öğrenmek isteyebilirsiniz. Dört elle sarılmak ne demek? Dört elle sarılmak deyiminin anlamı nedir? Örnek cümle içerisinde kullanımı nasıl olur? İşte, merak edilen tüm detaylar.

Dört elle sarılmak deyimi, kişinin yapacağı bir işe büyük bir önem vermesi ve özen göstermesi şeklinde ifade edilebilir. Siz de dört elle sarılmak deyiminin kullanım şeklini ve ne anlama geldiğini hazırlamış olduğumuz yazımızı okuyarak öğrenebilirsiniz.

 Dört Elle Sarılmak Deyimi Ne Demek?

 Dört elle sarılmak deyimi, yapılacak olan işe sahip çıkarak ve özen göstererek yapıldığını ifade eden bir deyimdir. Yapılacak işlerin önemsenerek yapılması ve değer verilerek yapılmasını anlatan bir deyimdir.

 Dört Elle Sarılmak Deyiminin Anlamı Nedir? (TDK)

 Dört elle sarılmak deyimi, yapılan işe önem verilerek yapıldığını ifade etmek için kullanılan bir deyimdir.

 Dört Elle Sarılmak Deyiminin Örnek Cümle İçinde Kullanımı

 Yeni girdiği işe dört elle sarılarak çalışıyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi