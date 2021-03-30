Dört Dönmek ne demek? Dört Dönmek deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

İnsanların istediklerine ulaşabilmesi için gerçekleştirdikleri yoğun ısrarı da anlatan etrafında dört dönmek deyimi, cümle içerisinde ya da tek başına kullanılabilir.

Dört Dönmek Ne Demek?

Arzu ettiğini elde etmek amacıyla bir kişinin ya da bir şeyin etrafından ayrılmayan, onu memnun etmeye çalışan ya da ona yakınlık gösteren şeklinde ifade edilmektedir. Bunu yapan bir insan olabilir ya da bir hayvan olabilir.

Dört Dönmek Deyiminin Anlamı (TDK)

Türk Dil Kurumu'na göre dört dönmek deyimi çok istenilen bir şeyin çevresinde sürekli dolaşmak, onu elde edebilmek için aşırı ilgi göstermek şeklinde ifade edilmektedir.

Dört Dönmek Örnek Cümle İçinde Kullanımı

Özellikle halk arasında yaygın olarak kullanılan dört dönmek deyimi, daha çok etrafında dört dönmek şeklinde ele alınmaktadır. Bir şeyi çok isteyen kişiler adına kullanılan bir deyim olarak öne çıkıyor.

‘’Kaç gündür onu elde edebilmek için etrafında dört dönüyor.’’