Dört Başı Mamur ne demek? Dört Başı Mamur deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Deyimler hakkında bilinmesi gereken birçok konu vardır. Bunların en önemlisi anlam bütünlüğü bozulmadan cümle kurulmasıdır. Bununla beraber mecaz anlamları hakkında da bilgi sahibi olmak gerekiyor.

Dört Başı Mamur Ne Demek?

Dört başı mamur demek eksiksiz ve kusursuz bir iş yapılmış demektir. Genellikle kusursuz yapılan bir işten bahsedilirken bu deyim kullanılır.

Dört Başı Mamur Deyiminin anlamı (TDK)

Dört başı mamur deyimi mükemmel bir şekilde yapılan işi dile getirirken kullanılan bir deyim olarak biliniyor. İstenilen tüm özelliklerin var olduğunu belirtmek için de bu deyim sık sık tercih ediliyor. Kısacası kusur ve istenildiği gibi demektir.

Dört Başı Mamur Deyiminin Cümle İçinde Kullanımı

Yaptığın bu işin dört başı mamur olmuş