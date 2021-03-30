Dört Ayak Üstüne Düşmek deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Sözlüklerde bir kişinin çok şanslı olduğunu anlatan birçok deyim yer almaktadır. Örneğin: Talihi yüzüne gülmek, şansı yaver gitmek ve başına talih kuşu konmak.

Dört Ayak Üstüne Düşmek Ne Demek?

Dört ayak üstüne düşmek deyimi, ne kadar riskli olursa olsun işlerin yolunda gitmesi demektir. Birinin her koşulda işinin rast gittiğini belirtmek için bu deyim kullanılır.

Dört Ayak Üstüne Düşmek Anlamı (TDK)

TDK'ya göre dört ayak üstüne düşmek, tehlike arz eden durum ve olaylardan bile olumsuz etkilenmemek demektir.

Dört Ayak Üstüne Düşmek Örnek Cümle İçinde Kullanımı

1- Hayret doğrusu! Bunca badireden sonra yine dört ayak üstüne düşmeyi başardı!

2- Bahtı açık insanlar her zaman dört ayak üstüne düşer.

3- Bazıları kedi gibi, hep dört ayak üstüne düşüyor.