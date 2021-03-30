Dört Ayak Üstüne Düşmek deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Dört ayaküstüne düşmek deyimi, kedilere özgü ''doğrultma refleksinden'' feyz alınarak ortaya çıkmıştır. Deyim en tehlikeli durumlardan bile maddi ya da manevi zarar görmeden sıyrılmayı başaran insanlar için kullanılır. Merak edenler için dört ayaküstüne düşmek deyiminin anlamını örnek cümlelerle derledik.
Sözlüklerde bir kişinin çok şanslı olduğunu anlatan birçok deyim yer almaktadır. Örneğin: Talihi yüzüne gülmek, şansı yaver gitmek ve başına talih kuşu konmak.
Dört Ayak Üstüne Düşmek Ne Demek?
Dört ayak üstüne düşmek deyimi, ne kadar riskli olursa olsun işlerin yolunda gitmesi demektir. Birinin her koşulda işinin rast gittiğini belirtmek için bu deyim kullanılır.
Dört Ayak Üstüne Düşmek Anlamı (TDK)
TDK'ya göre dört ayak üstüne düşmek, tehlike arz eden durum ve olaylardan bile olumsuz etkilenmemek demektir.
Dört Ayak Üstüne Düşmek Örnek Cümle İçinde Kullanımı
1- Hayret doğrusu! Bunca badireden sonra yine dört ayak üstüne düşmeyi başardı!
2- Bahtı açık insanlar her zaman dört ayak üstüne düşer.
3- Bazıları kedi gibi, hep dört ayak üstüne düşüyor.