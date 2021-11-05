Dorse ne demek, ne anlama gelir? Dorse kelimesinin TDK sözlük anlamı...

Haberin Devamı

Dorse sözcüğü arabalarla alakalı olan bir kelimedir. Günümüzde yük taşıyan araçlar genellikle kamyon türleridir. Karada taşıma yapan araçların kasaları dorse olarak adlandırılıyor.

Dorse Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Günümüzde kişiler tarafından duyulan dorse kelimesinin birçok anlamı bulunuyor. Dorse genellikle otomobil sektöründe daha çok duyulan bir kelimedir. Yük taşıyan araçların farklı özellikleri dorse kelimesiyle bağdaştırılabiliyor. Dorse sözcüğünün hangi anlamı taşıdığı hususunda kişiler arama motorlarında araştırma yapabiliyor. Yük taşıyan araçların kasaları için kullanılan bir eklimedir.

Yük taşımak için kullanılan kasalar, dorse olarak adlandırılıyor. Dorse kelimesi genellikle büyük araç türleri için kullanılıyor. Normal otomobil araçları için kullanılan bir kelime çeşidi değildir.

Dorse Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

Haberin Devamı

Dorse sözcüğünün anlamını öğrenmek için TDK'da bir takım araştırmalar yapılabiliyor. Dorse sözcüğü araçların belirli bir bölümü için kullanılan bir kelimedir. Dorse sözcüğü yük taşıyan araçların bir bölümünü ifade etmek için kullanılıyor. Yük taşıyan kara araçlarının yük koyduğu kasa kısmına dorse adı veriliyor. Dorse TDK'ya göre, kara araçlarının yük taşımak için kullandığı kasa anlamındadır.