Dönüşüm Kitabını kim yazmıştır? Dönüşüm kitabı özeti, konusu ve karakterleri

Dönüşüm kitabı Almanca dilinde yazılmış olan kitaplardan bir tanesidir. Fantastik kurgu romanlarından olan dönüşüm kitabı ülkemizde ki kitap evlerinde de en fazla yer alan kitaplar arasındadır. Dönüşüm kitabı mutlaka okunması gereken kitap severlerin de tavsiye ettiği bir kitaptır.

Dönüşüm Kitabı Konusu ve Anafikri

Dönüşüm kitabı burjuvazi denilen yani zengin toplumun üst kesiminde yer alan sınıfın tiksinç olan aile ilişkilerini anlatan bir kitaptır. Toplumda yer alan her türlü kalıplaşmış olan bazı fikirlerin aslında yanlış olabileceği de kitabın ana fikridir.

Dönüşüm Kitabını Kim Yazmıştır?

Dönüşüm kitabını yazan ünlü Fransız yazar olan Franz Kafka'dır.

Dönüşüm Özet

Gregor Samsa sürekli olarak kabus gören biridir. Bir gece yine kabus görür. Bu sefer ki görmüş olduğu kabus eski görmüş olduğu kabuslardan çok daha farklıdır. Bir sabah uyandığında kendini böceğe dönüşmüş olarak görür. Görmüş oldukları şeye ilk olarak şaşıran Gregor Samsa büyük bir şaşkınlık ve korku içerisindedir. Yataktan kalktığı anda ise artık hayatına bir böcek olarak devam edeceği gerçeği ile yüzleşmek zorunda kalır.

Gregor Samsa her sabah işe tren ile gitmektedir. Böcek olduğu zaman yine işe gitmek için bu trene doğru hareket eder. Fakat tren çoktan kalkmıştır. Gregor Samsa her sabah trene yetişmek ve işe gitmek için çalar saatini alarm olarak kurar. Fakat kurmuş olduğu alarmın bu sabah çalmadığını düşünmüştür. Durum böyle değildir. Her zaman ki saatte çalan alarmı Gregor duymamıştır. Gregor Samsa yataktan kalkmak ister fakat bacakları böcek olduğundan dolayı ondan istemsiz bir şekilde hareket ediyordur. Bundan dolayı da yataktan kalkma başarısını gösterememiştir.

Annesi her sabah oğlunun uyanarak işe gittiğini gördüğü için bu sabah bunu görememiş olduğundan dolayı endişe içerisinde olup oğlunun yanına gitmek ister. Oğlunun kapısına vurur Gregor duymaz. Kapı kilitli olduğundan dolayı endişelenir ve kapıyı kırarak açmak ister. Gregor annesinin sesini duyar fakat sesi annesine gitmemektedir. En son gücü ile bağırarak annesine kalktığını söylese de sesi son derecede tuhaf ve absürt çıkmaktadır. Annesi ise oğlunun hasta olduğunu düşünmektedir. Büyük uğraşları ile birlikte yataktan kalkmayı başarır fakat sahip olduğu yeni böcek vücuduna alışmak hiçte kolay olmayacaktır.

Saat sekiz olmuştur Gregor'un işe gelmediğini göre patronu çok sinirlenmiştir. Patronu apar topar Gregor'un evine gelir. Gregor'u gördükten sonra ona birkaç zor soru sorar fakat Gregor ise konuşacak durumda değildir. Sesi bir insan sesinden çok daha çok bir hayvan sesi gibi çıkmaktadır. Anne ve babası da patronun bu sinirli halini yatıştırmaya çalışır fakat patronu Gregor'un artık bu iş yerinde çalışmasının zor olduğunu anne ve babasına iletmiştir. Bu durumda maddi olarak sıkıntıya geçecektir. Gregor bir zorlukla kapıyı açmıştır. Kendisini hem patronuna hem de ailesine göstermiştir. Patronu ise onun bu halini gördükten sonra hızlı bir şekilde evden uzaklaşır. Annesi ise onu görünce baygın bir vaziyettedir.

Dönüşüm Karakterleri

- Gregor Samsa

- Grete

- Patron

- Hizmetçi Kız

- Gregor Samsa'nın Annesi