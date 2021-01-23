Merkezde bulunan BakanlÄ±k DÃ¶ner Sermaye Ä°ÅŸletmesi, kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ± ile gerÃ§ek ve tÃ¼zel kiÅŸilerce, aÃ§Ä±lacak ihalelere gerektiÄŸinde katÄ±labilecek, teklif verebilecek ya da sipariÅŸ alabilecek.Â

500 MÄ°LYON LÄ°RALIK SERMAYE ARTIRILABÄ°LECEK

YÃ¶netmelikte, il milli eÄŸitim mÃ¼dÃ¼rlÃ¼kleri dÃ¶ner sermaye iÅŸletmelerinin faaliyetleri de yer aldÄ±.Â BakanlÄ±k DÃ¶ner Sermaye Ä°ÅŸletmesinin 500 milyon lira olan sermayesi, talebi Ã¼zerine, Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n uygun gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼yle CumhurbaÅŸkanÄ±nca artÄ±rÄ±labilecek. Bu suretle artÄ±rÄ±lan sermaye elde edilen karlarla karÅŸÄ±lanacak.Â Â

Ä°l milli eÄŸitim mÃ¼dÃ¼rlÃ¼klerinde kurulacak dÃ¶ner sermaye iÅŸletmelerine, ihtiyaÃ§larÄ± kadar sermaye tahsis edilecek.Â DÃ¶ner sermaye iÅŸletmelerinden kapatÄ±lanlarÄ±n sermayeleri ile borÃ§ ve alacaklarÄ±nÄ±n hangi iÅŸletmeye devredileceÄŸi konusunda BakanlÄ±k yetkili olacak.Â Â Â Â Â

TAHSÄ°LAT VE Ã–DEMELERÂ Â Â Â Â

YÃ¶netmelik deÄŸiÅŸikliÄŸine gÃ¶re, iÅŸletmenin nakit varlÄ±klarÄ±, Kamu FinansmanÄ± ve BorÃ§ YÃ¶netiminin DÃ¼zenlenmesi HakkÄ±nda Kanunun ilgili maddesi Ã§erÃ§evesinde belirlenecek banka ÅŸubelerinde iÅŸletme adÄ±na aÃ§Ä±lacak hesaplara yatÄ±rÄ±lacak.Â Ã–demeler banka kanalÄ±yla yapÄ±lacak. Ancak, Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nca belirlenen Ã¶demeler kasadan yapÄ±labilecek. Kasa fazlasÄ± paralar gÃ¶nderme emri ile banka hesabÄ±na yatÄ±rÄ±lacak. Ä°ÅŸletme bÃ¼tÃ§esinden yapÄ±lacak harcamalarda Ã¶deme belgesine baÄŸlanacak kanÄ±tlayÄ±cÄ± belgeler hakkÄ±nda Merkezi YÃ¶netim Harcama Belgeleri YÃ¶netmeliÄŸi hÃ¼kÃ¼mleri uygulanacak. Ã–demeler, kiÅŸi ya da kurum adÄ±na dÃ¼zenlenecek gÃ¶nderme emrine istinaden banka aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla yapÄ±lacak, hiÃ§bir ÅŸekilde hamiline yazÄ±lÄ± kambiyo senedi dÃ¼zenlenemeyecek.Â

Ã–te yandan, bugÃ¼n yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe giren bu yÃ¶netmelikle, Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± EÄŸitim Teknolojileri Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ DÃ¶ner Sermaye Ä°ÅŸletmesi YÃ¶netmeliÄŸi yÃ¼rÃ¼rlÃ¼kten kaldÄ±rÄ±ldÄ±.Â Â Â Â Â